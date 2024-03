The show must go on.

Egentlig var det prinsesse Kate, der skulle repræsentere det britiske kongehus ved fejringen af den irske nationaldag 17. marts, men intet er som det plejer at være i Storbritannien lige nu.

Ugen begyndte med det manipulerede billede af prinsessen og hendes tre børn – og spekulationerne om Kates helbred eksploderede.

Det tilsyneladende uskyldige foto af mor og børn var tænkt som et længe ventet livstegn fra den sygemeldte prinsesse og sandsynligvis ment som et vidnesbyrd om, at hun har det godt.

Lady Ghika trådte i prinsessens sted under søndagens parade i the Irish Guards i anledningen af St Patrick's Day. Foto: Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lady Ghika trådte i prinsessens sted under søndagens parade i the Irish Guards i anledningen af St Patrick's Day. Foto: Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Hurtigt stod det dog klart, at billedet var voldsomt redigeret, og det fik rygterne om hendes tilstand til at stikke helt af.

Den mildest talt tumultariske uge for kongehuset sluttede med et meget synligt bevis på, at Kate stadig er ukampdygtig.

Prinsessen er æresoberst for de irske gardister, men søndag havde hun en stand in under Den Irske Gardes parade i Aldershot i England.

Det var nemlig ikke den kommende dronning, der som sidste år overrakte en kløverbuket til maskotten, den irske ulvehund Seamus.

Sådan så det ud sidste år, da prinsesse Kate repræsenterede kongehuset under den irske gardes parade i anledning af Saint Patricks Day. Foto: Arkivfoto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud sidste år, da prinsesse Kate repræsenterede kongehuset under den irske gardes parade i anledning af Saint Patricks Day. Foto: Arkivfoto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Det gjorde i stedet Lady Ghika – hustru til den pensionerede generalmajor Sir Christopher Ghika.

Ifølge Daily Mail tog samtlige gardister deres hatte af som en hilsen til prinsessen.

Kate har ikke vist sig offentligt siden sin maveoperation kort efter nytår, og meldingen fra kongehuset har hele tiden været, at hun er sygemeldt til efter påske.

17. marts fejrer irere verden over 'Saint Patrick's Day'.

I den irske hovedstad Dublin deltog over 4000 mennesker ifølge det irske medie RTE i den årlige parade, mens endnu flere så med fra fortovene og på tv. Det er angiveligt det størst optog på nationaldagen nogensinde.