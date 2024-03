»Evakuer. Evakuer. Forlad området øjeblikkeligt.«

Sms-beskeden på mobilen var ikke til at tage fejl af.

En høj, gennemtrængende og vedvarende alarm gennembrød natten og vækkede alle på hotellet.

Da Alex Crawford kiggede ud gennem vinduet, så hun en enorm orange svampesky på himlen:

Vulkanen mellem Hagafell og Stóri Skógfeller på Island var gået i udbrud – igen.

Sent lørdag aften blev Crawford, der arbejder for britiske Sky News, førstehåndsvidne til det fjerde vulkanudbrud i Island siden december.

»Hvis der havde været nogen tvivl, blev den fjernet i det øjeblik. Vulkanen på Reykjanes-halvøen var igen gået i udbrud – og med voldsom kraft,« skriver hun i en reportage fra stedet.

Tilfældigvis opholder hun sig lige nu i Island, hvor hun og hendes familie efter planen skulle have fejret et par runde fødselsdage.

De festlige planer blev dog hurtigt ændret.

»Det så ud som om, det (udbruddet, red.) var lige uden for døren til vores hotel. Faktisk var det et par kilometer væk, men min familie og jeg var blandt de fem-seks hundrede mennesker i området på det tidspunkt,« fortsætter hun og tilføjer, at en evakueringsplan straks gik i gang for at få alle væk fra området.

Udbruddet vurderes lige nu til at være det hidtil kraftigste de seneste måneder.

Vulkanen gik senest i udbrud tidligt i februar, hvor 20.000 mennesker blev afskåret fra fjernvarme, da lavaen ødelagde veje og rørledninger.

Lørdag var den så gal igen, og i løbet af kort tid strømmede den glohede lava med stor hast mod byen Grindavík.

Derfor er alle byens beboere blevet evakueret.

Den nærliggende berømte turistattraktion, Den Blå Lagune, er også blevet lukket.

700 mennesker opholdt sig i området lørdag aften. De er også blevet evakueret.