Flere af døgnets timer bliver brugt på netop det: At sidde ned.

Og faktisk er danskerne så dygtige til at have numsen plantet på en stol eller i en sofa, at Danmark tager andenpladsen i Europa som det land, hvor befolkningen bruger flest timer siddende.

Og det er ikke godt for noget, skriver The Guardian.

Det er kun Holland, der akkurat formår at overhale Danmark, og derfor kan kalde sig Europamestrer i at sidde ned. Men den pris kommer også med en konsekvens.

En ny rapport udarbejdet af forskningsorganisationen TNO viser nemlig, at 21.000 mennesker årligt mister livet i Holland som følge af mange timer ved skrivebordet eller på sofaen på grund af hjerte-kar-sygdomme, kræft og diabetes.

Og ikke nok med det, så koster det samfundet knap ni milliarder kroner om året.

Forskerne påstår derfor i rapporten, at det er mere risikabelt at være advokat end lastbilchauffør.

Sundhedseksperter kalder ifølge mediet fænomenet for »stolebrugslidelse« og opfordrer arbejdsgivere til at bruge stående skriveborde, holde 'gåmøder' og indføre mere motion i hverdagen.

Hjertelæge Leonard Hofstra mener ikke, at retningslinjerne om 30 minutters daglig motion fra Verdenssundhedsorganisationen er tilstrækkelig. Det er ifølge ham afgørende, at befolkningen bliver mere bevidst om, hvordan resten af døgnets timer bliver brugt.

»At sidde ned er dårlig for os, fordi blodgennemstrømningen stagnerer. Det er en meget dårlig pris at vinde som land,« siger han til mediet.

På listen over mest siddende befolkninger er Sverige, Finland, Belgien, Grækenland og Rumænien også at finde.