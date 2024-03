Manuel Neuer har vundet næsten alt. VM, Champions League og adskillige Bundesliga-titler, men nu har han nok fået den største titel af dem alle.

Han kan nemlig kalde sig for far, efter konen Anika Neuer har født en sund og rask dreng.

Det skriver tyske Bild.

37-årige Manuel Neuer blev gift med den 14 år yngre Anika Bissel sidste år, hvorefter hun tog keeperens efternavn.

Nu kan de sammen kalde sig for forældre for første gang.

Den lille dreng har ifølge det tyske medie fået navnet Luca.

Bayern München-spilleren havde dog ikke lang tid til at være sammen med den nyfødte og konen, da han lørdag vogtede buret i udekampen mod Darmstadt.

Selvom Neuer lukkede to mål ind, kan han glæde sig over Bayerns 5-2-sejr over Bundesligaens bundprop.

Harry Kane scorede sit mål nummer 31 i sæsonen - det er en ny rekord for flest scoringer i en debutsæson i Bundesligaen.

Bayern er dog stadig et godt stykke efter Leverkusen, der topper ligaen.