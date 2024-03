Skatteminister Jeppe Bruus (S) åbner nu for, at det kan være slut med opkrævninger på ekstremt små beløb fra Skat.

»Jeg er åben over for at kigge på en eventuel bagatelgrænse, som jeg dog endnu ikke vil lægge mig fast på, hvor skal være,« siger Jeppe Bruus.

Eksempelvis har Karsten Sølver Ørum, Per Rosenmeyer Hjortshøj, Susanne Hansen og Tomas Karlsbjerg fået opkrævninger på mellem fire og 38 øre.

»Det er dybt godnat, at Skattestyrelsen betaler 25 kroner for at sende brevet med en regning på fire øre,« sagde Karsten Sølver Ørum til B.T.



Karsten Sølver Ørum på 62 år fik en opkrævning på fire øre fra Skat. Foto: Privat Vis mere Karsten Sølver Ørum på 62 år fik en opkrævning på fire øre fra Skat. Foto: Privat

Det vakte stor harme på Christiansborg, at borgere har fået opkrævninger på så minimale beløb.

»Fjollet« og »helt gakgak«, lød det fra flere politikere.

»Jeg har forståelse for de pågældende borgeres undren over renteopkrævninger af for sent betalte motorkrav, hvor beløbene, som borgerne skal betale, er meget små. Men de nuværende regler indeholder ingen bagatelgrænser for, hvor små rentebeløb der må opkræves,« siger Jeppe Bruus, der altså melder, at han er åben for at se på ændring af reglerne.

Som det torsdag kom frem i et ministersvar, så er skattestyrelsen i gang med at arbejde på at etablere en ny opkrævningsløsning for opkrævningen af motorkrav, og styrelsen vil i den forbindelse se på håndteringen af småbeløb.

Og det er i forbindelse med det arbejde, at der bliver set på, om der kommer en bagatelgrænse for opkrævninger.

»Det vil skulle planlægges i tilknytning til, at den nye opkrævningsløsning bliver sat i drift, hvilket jeg forventer vil ske løbende fra 2025,« siger skatteministeren.