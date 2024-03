Wojciech Szczesny har et par altafgørende kampe foran sig, når han skal forsøge at føre Polen til sommerens EM-slutrunde ved gyserkampe i kvalifikationen.

Men selvom nationen formår at kvalificere sig til den store fodboldfest, tør vi godt garantere for, at det ikke er det vigtigste, der skal ske for stjernen.

Han skal nemlig være far igen.

Det afslører hans hustru, den polske sanger og skuespiller Marina Lukaczenko på Instagram.

'Vi glæder os til at møde dig,' skriver hun på opslaget, som er ledsaget af et billede af hende, Juventus-målmanden og parrets søn Liam, der blev født i 2018, stående foran en swimming pool.

Den snart 34-årige målmand og Marina Lukaczenko begyndte at date i 2013, inden de blev gift tre år senere.

Wojciech Szczesny har spillet i Juventus siden 2017, mens han tidligere har tørnet ud for klubber som AS Roma og Arsenal.

I første omgang skal han og Polen besejre Estland – og dernæst Wales eller Finland – hvis nationen skal gøre sig nogen forhåbninger om at komme med til EM i Tyskland.