En ny dødbringende bakterieinfektion spreder sig hurtigt i Japan.

Selv myndighederne ved ikke helt, hvad der foregår.

»Der er stadig mange ukendte faktorer i forhold til mekanismerne bag den alvorlige og pludselige form for streptokokker,« lyder det fra Statens Institut for Infektionssygdomme ifølge Guardian:

»Og vi er ikke på et stadie, hvor vi kan forklare det.«

Faktum er, at myndighederne allerede nu – i marts – mener, at der vil være flere smittede i 2024 end i 2023 med den Gruppe A streptokokvariant, der kaldes STSS, streptokok toksisk shock syndrom.

Sidste år var der 941 tilfælde, og i år har der indtil videre været 378 tilfælde.

Guardian citerer videre mediet Asahi Shimbun for at skrive, at det især har været dødbringende for borgere under 50 år.

Ud af de 65 personer i den aldersgruppe, der blev smittet mellem juli og december sidste år, døde 21 af dem.

Knap en tredjedel.

Nu opfordres indbyggerne i Japan til igen at tage de samme forholdsregler i forhold til hygiejne, som de gjorde under coronapandemien.

Det vil sige eksempelvis afspritning, hyppig håndvask og eventuel brug af maske.

Indtil videre er de mange tilfælde af STSS fundet nærmest overalt i Japan. Der har således været smittede i alle 47 af landets såkaldte præfekturer, med undtagelse af to.