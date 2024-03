Caroline Wozniacki viste takter, som vi ikke har set i årevis, inden det gik galt.

Den danske tennisstjerne bed skeer med verdensetteren Iga Swiatek ved Indian Wells-turneringen i Californien, hvor hun fik en kanonstart.

Men efter en føring på 4-1 i første sæt gik det galt, og danskeren knækkede, indtil hun måtte trække sig på vanvittig ærgerlig vis med smerter i sin tå.

Og nu sætter Wozniacki-lejren ord på danskerens problemer over for TV 2 Sport.

Caroline Wozniacki måtte trække sig mod verdensetteren Iga Swiatek efter en kanonstart. Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki måtte trække sig mod verdensetteren Iga Swiatek efter en kanonstart. Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

»Han siger, at tåen selvfølgelig er et problem, fordi den gør ondt. Nu må de se, hvad der kan gøres, for at den bliver helbredt på den bedst mulige måde,« siger ekspert Patrik Wozniacki, der er bror til tennisspilleren og kommenterede kampen.

Han har selv fået opdateringen fra sin far, Piotr, der er træner for Caroline Wozniacki.

Danskerens tå drillede allerede i sejren mod Angelique Kerber tidligere i turneringen, hvor et særligt billede af den hævede og medtagne tå vakte opsigt.

Nu står den på ro og luft, så Wozniacki – forhåbentlig! – bliver klar til turneringen på i Miami, der løber af stablen i den kommende uge.

Den stod 6-4, 1-0 i Swiateks favør, da den tidligere nummer et på verdensranglisten trak sig fra opgøret.

Vi krydser fingre for, at hun bliver klar til turneringen i sit andet hjem, hvor familien Wozniacki holder til.