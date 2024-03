Der er ifølge en dommer ved Retten i Næstved ikke begrundet mistanke om, at de seks unge mænd, der er sigtet for ved fælningen af et træ at have dræbt en 55-årig efterskolelærer, er skyldige i drab.

Og derfor bliver de alle løsladt efter endt grundlovsforhor, skriver TV 2.

De seks unge mænd, der alle er omkring 20 år, er sigtet for to forskellige forbrydelser. Begge omhandler fælning af træer.

I det første forhold skal de tirsdag klokken 22.37 »i grov kådhed have bragt andres liv i fare« ved i forening og efter forudgående aftale at have fældet et træ, som landede på vejbanen tæt ved Slagstrupvej syd for Havrebjerg.

Det andet forhold handler om drab.

Politiet har sigtet de unge mænd for kort efter midnat natten til onsdag at have fældet et træ på Parnasvej, hvor en 55-årig efterskolelærer kom kørende, blev ramt af træet og dræbt.

