De seneste par timer har politiet været til stede i den lille, sjællandske stationsby Mørkøv.

Her undersøger man et »mistænkeligt forhold«, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi, der for nuværende ikke ønsker at sætte mange ord på sagen.

Det er dermed også uvist, om politiet er rykket ud på baggrund af en anmeldelse – og hvornår denne i så fald tikkede ind.

B.T. følger sagen.