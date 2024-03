For fjerde gang på kort tid er en af den russiske oliegigant Lukoils topchefer afgået ved døden under mystiske omstændigheder.

Denne gang er der tale om vicedirektør Vitalij Robertus.

I en kort meddelelse oplyser Lukoil, at han »pludselig« er gået bort i en alder af blot 54 år.

Hvad dødsårsagen er, kommer det russiske oliefirma ikke ind på.

Vitalij Robertus, som havde arbejdet for Lukoil i mere end 30 år, er den fjerde topboss i oliefirmaet, som pludselig er omkommet i løbet af de seneste to år.

Senest døde selskabets bestyrelsesformand Vladimir Nekrasov som 66-årig i oktober 2023. Dødsårsagen var angiveligt et »akut hjertesvigt«.

I maj 2022 blev den tidligere topchef i Lukoil Aleksandr Subbotin fundet død i kælderen i et hus i Mytishchi udenfor Moskva. Også her blev et hjertestop nævnt som dødsårsag.

Daværende bestyrelsesformand for Lukoil Ravil Maganov omkom i september 2022 efter at være faldet ud af et hospitalsvindue i Moskva.

Her ses Lukoils daværende bestyrelsesformand Ravil Maganov (th.) sammen med Ruslands præsident Vladimir Putin (arkivfoto fra 2019).

Lukoil er et af de få russiske firmaer, som åbent har talt imod landets invasion af Ukraine. Det skete i marts 2022.

I et åbent brev til aktionærer, kunder og medarbejdere skrev bestyrelsen, at de opfordrede »til den hurtigste afslutning af den væbnede konflikt« i Ukraine.

»Vi støtter kraftigt en varig våbenhvile og en løsning af problemerne gennem seriøse forhandlinger og diplomati,« lød det videre.

Siden Ruslands invasion er der opstået en sand epidemi af pludselige og lettere mystiske dødsfald blandt russiske rigmænd.

