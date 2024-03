En meget stor kursrisiko

Det er, hvad der kan ramme bilproducenten Tesla, medmindre investorerne er parate til at betale en tilpas høj pris for de andre aktiviteter hos bilproducenten. Det vurderer Nordnets investeringsøkonom Per Hansen i en kommentar torsdag. Det sker, efter Tesla blev sendt ud i et nyt kursfald i onsdagens børshandel. Her faldt aktien 4 pct., så Tesla nu har fået savet 31 pct. af markedsværdien alene i år.

»Det er stadig frygt for lavere vækst som sender aktien baglæns«

Investorer har været villige til at give mange penge for Tesla-aktien, fordi selskabet er spået stor indtjening i fremtiden. Men der er sået tvivl om Teslas vækst blandt investorer, bemærker Per Hansen.

»Ingen vækst eller sågar negativ vækst er skidt for en aktie med et vækstprædikat. Især hvis det sker på et tidspunkt, hvor aktien, selv om den er faldet betydeligt, stadig hos investorerne anses for en vækstaktie med en tilhørende høj prisfastsættelse,« forklarer Per Hansen og uddyber:

»Tesla forventer stadig ”officielt” en vækst i afsætningen på ca. 20 pct. Det mål kan blive svært at nå og indfri. Hvis investorerne holder fast i og er villige til at betale en tilpas høj pris for de andre aktiviteter, som Tesla arbejder med, behøver det ikke at være en meget stor kursrisiko, at væksten i antal solgte biler er for lav, kortsigtet,« lyder det fra Per Hansen.

Det helt store spørgsmål er ifølge ham, om investorerne er villige til at betale en høj pris for Tesla-aktien, hvis salgstallene i 2024 skuffer og vækstaktiens indtjening falder. Investorer vil også spekulere i, hvordan Tesla salg og indtjening bliver i 2025, vurderer Per Hansen.

Han fremhæver, at storbanken Wells Fargo har ændret syn på Tesla-aktien og sat et kursmål på 125 dollar.

Wells Fargo-analytikeren forventer en dramatisk nedgang i indtjeningen i 2024 sammenlignet med 2023.

