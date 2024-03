Iført en sort hjelm kan man se ham sidde forrest i kampvognen og observere fra sin post lige under kanonløbet.

Måske kan du ikke umiddelbart genkende ham. Men der er tale om nye billeder af lederen af det hermetisk lukkede Nordkorea:

Kim Jong-un.

På de nye billeder, som de nordkoreanske medier har offentliggjort, ses han prøvekøre en af landets helt nye kampvogne under en militærøvelse, der blev afholdt onsdag. Det skriver Reuters.

Her ses Kim Jong-un stikke hovedet op fra kampvognen. Billedet skal være taget onsdag. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Kim Jong-un stikke hovedet op fra kampvognen. Billedet skal være taget onsdag. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/Ritzau Scanpix

Det statslige medie KCNA oplyser, at Kim Jong-un skal have udtrykt »stor tilfredshed« med, at den nye type kampvogn med succes demonstrerede sin slagkraft i sin første opvisning.

»De tunge kampvogne snoede sig hurtigt gennem de værste kampsituationer, ramte mål på én gang med kraftige slag og brød gennem stærke forsvarslinjer med stor manøvredygtighed,« som det helt præcist formuleres af mediet.

Statsmediet hævder desuden, at den berygtede leder selv styrede kampvognen, som han ses stikke hovedet op fra.

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap beskriver videre, hvordan Nordkorea har omtalt kampvognene som »de mest kraftfulde kampvogne i verden«.

Her ses et billede fra militærøvelsen, som Nordkorea afholdt, mens også Sydkorea og USA har afholdt øvelser. Foto: KCNA/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra militærøvelsen, som Nordkorea afholdt, mens også Sydkorea og USA har afholdt øvelser. Foto: KCNA/Reuters/Ritzau Scanpix

Det lukkede land skal ifølge nyhedsbureauet første gang have vist kampvognsmodellen frem under en militærparade i oktober 2020 for at fejre 75-års jubilæet for det regerende arbejderparti, men ifølge eksperter ser den kampvogn, der blev afsløret denne uge, ud til at være en opgraderet version.

Øvelsen blev ifølge Reuters samtidig afholdt i forbindelse med, at USA og Sydkorea torsdag afsluttede deres fælles kampøvelser.

De to landes øvelser har Nordkorea længe fordømt som værende krigsøvelser, mens Sydkorea på sin side forklarer, at der er tale om rent defensive øvelser.

Kim Jong-un poserede også med nogle af deltagerne i øvelsen med landets nye kampvogne. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jong-un poserede også med nogle af deltagerne i øvelsen med landets nye kampvogne. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/AFP/Ritzau Scanpix

Under de nordkoreanske kampvognsøvelser blev den 105. kampvognsdivision til sidst erklæret vinder, lyder det.

Det var ifølge KCNA den enhed, som besatte den sydkoreanske hovedstad, Seoul, under Koreakrigen.