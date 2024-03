»Først blev jeg chokeret. Men så tænkte jeg: Det havde jeg desværre forventet ville ske.«

Sådan lød den skræmmende reaktion hos Pia Stemann, da hun tidligere onsdag læste historien om, at en 55-årige mand natten til onsdag var blevet dræbt af et nedfældet træ i Sorø.

Pia Stemann er nemlig overbevist om, at gerningsmanden eller gerningsmændene også i efteråret var på spil, og at hun »mødte et af personens nedfældede træer«.

Hun kom nemlig en sen nattetime kørende hjem fra sit arbejde, da hun ved Hvalsøvej i Store Merløse får det lange lys af en bilist, der holder stille i modsatte vejbane.

Da hun kommer tættere på, kan hun konstatere, at der ligger et stort træ på tværs af vejbanen.

Sådan lå træet, da Pia Stemann kom tættere på.

»De to piger i den anden bil er lige ankommet, så vi ved jo, at træet netop er blevet savet over, for det kan vi se på stubben. Så jeg tænker: Det er godt nok heldigt, at ingen er blevet ramt,« fortæller 58-årige Pia Stemann til B.T.

Flere biler kommer hurtigt til, og et par af bilisterne ringer også til politiet.

De har dog ikke umiddelbart tid til at komme forbi, så Pia og co. bliver reddet af en bilist, der anskaffer en motorsav i sit hjem tæt på det nedfældede træ.

Manden får træet savet i flere stumper, og i samarbejde får de båret det væk fra vejbanen, så alle kan komme hjem.

Her ses træet tættere på. Pia Stemann tog billedet, da de ventede på hjælp.

Politiet når ifølge Pia ikke at dukke op, før bilisterne er kørt. Om de er kommet efterfølgende, ved hun ikke.

Det er dog først et par uger efter, at det store chok rammer Pia.

»Oplevelsen var i sig selv var mærkelig og ubehagelig, men et par uger efter kommer der jo et opslag i vores lokale Facebook-gruppe, hvor der er flere, som fortæller om andre nedfældede træer i området,« siger Pia og fortsætter:

»Så lige dér tænkte jeg: Nu er det et spørgsmål om tid, før der er en, der bliver ramt i hovedet. Derfor var jeg desværre ikke overrasket i dag. Det er jo vanvittigt.«

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har onsdag eftermiddag oplyst, at man har anholdt flere personer i sagen.

B.T. har fået adgang til den lokale Facebook-gruppe og kan se opslaget fra oktober, hvor flere borgere fortæller om at være stødt på de nedfældede træer.

Allesammen er de i en radius af omkring 30 kilometer i det midt- og vestsjællandske.

Pia stødte på 'sit træ' i Store Merløse. Linda Eskehøj Jessen, som vi skrev en historie om tidligere, fik 27. oktober 2023 fældet et træ på deres grund i Munke Bjergby.

Mark Hedegaard Jensen kom den 26. oktober 2023 om morgenen kørende på Skråbjergvej i Munke Bjergby, hvor han også måtte holde ind, fordi to mindre træer var blevet fældet og lå ind over vejbanen.

Og natten til onsdag var der altså to tilfælde af nedfældne træer. Ét på Parnasvej i Sorø, hvor den 55-årige mand blev dræbt, og et på Slagstrupvej syd for Havrebjerg.

Fælles for alle de ovenstående tilfælde er, at de på et kort kan placeres inden for et relativt lille geografisk område.

Den længste afstand mellem to af de nedfældne træer er således cirka 31 kilometer og en køretur på en god halv time.

Derfor mener både Pia, Mark og Linda, at der kan være tale om den samme gerningsmand eller gerningsmænd.

»Det ville godt nok være besynderligt, hvis der var to tilfældige eller flere gale personer, der inden for sådan et lille geografisk område ville begynde at save træer ned. Det er den eller de samme,« siger Pia Stemann og fortsætter:

»Jeg er spændt på at høre, hvad politiet har at sige. De har trods alt i efteråret fået flere henvendelser om det her.«

B.T. rakte tidligere onsdag ud til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at stille en række spørgsmål om hændelserne i efteråret. B.T. afventer stadig svar fra politikredsen.