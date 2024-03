Til august skal der være bryllup i det norske kongehus.

Her skal den norske prinsesse Märtha Louise smedes sammen med sin »tvillingeflamme«, den amerikanske shaman Durek Verrett.

Det royale par har skabt mangt en overskrift med deres utraditionelle spiritualitet og åbenmundethed – og nu pryder prinsesse Märtha Louise så forsiden af det franske royalistmagasin Point de Vue.

Her fortæller den norske prinsesse i et eksklusivt interview, at det netop er hendes og Durek Veretts udskældte spiritualitet, der binder dem sammen.

Og ikke mindst slår hun fast, at hun elsker sin forlovedes åbenmundethed – som ellers tidligere har givet ham problemer.

»Durek skjuler ingenting. Han siger ting ærligt, hvilket er en egenskab, jeg elsker,« slår prinsesse Märtha Louise fast i den næste udgave af Point de Vue, som norske VG har fået lov at se på forhånd.

For selvom Durek Verrett har haft stor succes som åndemaner og har healet rige og kendte som Gwyneth Paltrow, så har han samtidig fået skarp kritik for udtalelser såsom, at han identificerer sig som biseksuel reptil, at han kunne kurere kræft og corona eller forudse terrorhandlinger og ændre folks alder.

Men prinsesse Märtha Louise er selv spirituel, og hun udtrådte af det arbejdende norske kongehus og åbnede den såkaldte Engleskole, så andre kunne lære at tale med engle og dyr som hun selv påstår at kunne.

Nu fortæller Märtha Louise så, at hun og hendes kommende ægtemand Durek Verrett også kan rejse sammen i den spirituelle verden.

»Vi griner meget sammen, vi kan snakke i timevis. Vi deler den her spiritualitet og kan rejse til forskellige verdener sammen. Han er meget kærlig og meget direkte,« roser prinsesse Märtha Louise sin kontroversielle forlovede i det franske magasin.

