To af de store spillere på det danske marked for opladning af elbiler går sammen om ny app, som giver danske forbrugere nem adgang til titusindvis af ladepunkter.

Det er ladeudbyderen Norlys, som i samarbejde med det danske softwarefirma Monta nu introducerer en ny ladeapp, som vil give brugerne adgang til flere end 20.000 ladepunkter i Danmark – og flere end 650.000 på tværs af Europa.

Det vil gøre det nemmere at køre på påskeferie rundt omkring i Europa i elbilen, forklarer Norlys over for B.T.

»Vores ambition er, at det skal være både let og overskueligt at vælge elbilen til, og derfor må det ikke være besværligt som elbilist at tage på længere køretur hverken i Danmark eller Europa,« siger Ellen Trolle, som er direktør for Norlys' ladestanderforretning.

Ellen Trolle, Norlys Foto: nilskrogh v/clienti a/s Vis mere Ellen Trolle, Norlys Foto: nilskrogh v/clienti a/s

»Mange skal snart køre på påskeferie, og nu kan de nøjes med én app uanset om turen går på tværs landet eller Europa,« forklarer hun.

Ifølge Norlys gør den nye app det muligt via roaming at lade hos 11 forskellige operatørers ladestandere fra bare én app, og dermed mener man, at det bliver nemmere for danske forbrugere at navigere i den jungle, som er ladeapps og -brikker.

Men er det her ikke bare endnu en app i en lang række af apps, som forvirrer forbrugerne?



»Forhåbentlig bliver dette et meget vigtigt skridt i retning af, at vi som elbilsbrugere kan slippe for at skulle have så mange forskellige apps og løsninger,« siger Ellen Trolle.

»En af årsagerne til, at vi lancerer denne her løsning, er, at den gør det muligt at lade på en lang, lang række, hvis ikke alle offentlige ladepunkter, både i Danmark og i store dele af Europa. Så man behøver så at sige kun den,« slår hun fast.

Normalt er selve ordet 'roaming' forbundet med negative associationer til høje ekstra omkostninger.

Og Ellen Trolle og Norlys kan ikke give et konkret svar på, hvad prisen for at lade så bliver for brugere af appen.

Men hun stiller til gengæld en garanti.

»Der kommer ikke til at være nogen som helst tvivl om, at den pris, som du kan læse i appen, er den, som du kan lade til,« siger Ellen Trolle.

»Du kender omkostningen i det øjeblik. Den pris, som vi viser i appen, er den, som vi afregner. Der kan ikke kommet noget oveni,« understreger hun.

Hos FDM peger forbrugerøkonom Ilyas Dogru på, at man skal være opmærksom på, hvilken pris man lader til – både i den nye Norlys/Monta-app samt helt generelt.

»Det er absolut positivt, at man nu får en app, der giver så vidtrækkende adgang til at lade på farten i Danmark og Europa,« siger Ilyas Dogru.

»Det er bare ikke nødvendigvis sikkert, at man dermed får adgang til de mest fordelagtige priser.«

»Men med de nye EU-regler, der kommer til april, så kan vi også godt se for os, at de voldsomme prisudsving, som vi tidligere har set, alt andet lige bliver mindre,« konstaterer han.

Ellen Trolle forklarer, at appen samtidig gør det muligt for Norlys’ ladekunder, som lader derhjemme, at benytte såkaldt ‘smart charging’, hvor opladningen automatisk sker, når strømmen er grønnest og billigst.

»I takt med at vi får mere grøn strøm fra både vindmøller og solceller i vores energisystem, vil der komme større udsving i produktionen af strøm og dermed også i elprisen,« siger Ellen Trolle.

»Derfor er det afgørende, at elbilerne bidrager med fleksibilitet til energisystemet, så de lader, når der er overskud af grøn og billig strøm,« siger Ellen Trolle.

Den udvikling hilser Ilyas Dogru velkommen.

»Det er helt fantastisk. Intelligent opladning er fremtiden. Den gør, at forbrugerne i højere grad kan se værdien af elbilen,« siger han.

»Den udvikling vil nemlig gøre, at forbrugerne selv bidrager til den grønne omstilling samtidig med, at de selvfølgelig sparer penge, forventer Ilyas Dogru.

Han peger desuden på, at danskerne ved at sprede elforbruget ud på hele døgnet – eksempelvis via intelligent opladning af elbiler – kan undgå voldsomme ekstraomkostninger til at udbygge kapaciteten på elnettet unødigt.