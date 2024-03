Peder Meinert på 73 år er dybt frustreret over Skat.

»Jeg føler mig simpelten behandlet som en andenrangsborger af Skat,« siger han.

Årsagen til raseriet er, at han ikke kan få lov at betale sin restskat for 2023 på 3.050 kroner med sit betalingskort.

»Når man skal betale den manglende Skat for 2023, kan det kun lade sig gøre, hvis man har et Dankort. Der er mange som mig, der har et Debit Mastercard, og selv om jeg har penge, og jeg vil betale, kan det ikke lade sig gøre,« siger Peder Meinert, der slår fast, at det her koster ham ekstra penge.

Foto: Privat

Skal han bestille et dankort for betalingen, koster det ham 235 kroner.

Og lader han være med at betale sin restskat, vil der fra 1. juli i år komme et procenttillæg på 7,5 procent oven i de 3.050 kroner, der så skal betales ekstra af hans pension i 2025.

»Det kan godt være, at beløb på 200 til 300 kroner ikke er ret mange penge samlet, men grunden til at spare er jo, at vi som pensionister er nødt til at se på hver en krone,« siger Peder Meinert og tilføjer:

»Det er det rene tyveri af min pension.«

Jan Møller Mikkelsen, der er fagdirektør i Skat, forklarer, at det er et spørgsmål om udgifter, at der ikke kan bruges andre betalingskort end Dankort.

»Det er ikke muligt at bruge andre betalingskort, som for eksempel Mastercard, til at betale frivillig restskat, da der er en del omkostninger forbundet hermed,« siger han.

Fagdirektøren slår dog fast, at folk uden et Dankort i stedet kan betale frivillig restskat i sin netbank via en betalingslinje, der findes i TastSelv på Skat.dk.

Peder Meinert giver ikke meget for svaret fra Skat.

»Når man går på kommunen og betaler med sit Debit Mastercard for ydelser, er der ingen problemer, men når Skat bruger Dankort som det eneste betalingskort, rammer det os, der har betalt skat i mange år, men bruger et andet betalingskort,« siger han.

Der er ikke endnu kommet tal på, hvor meget folk samlet har fået oplyst i deres nye årsopgørelse, at der skal betales i restskat.

Men sidste år skulle 800.000 danskere samlet betale 6,4 milliarder kroner i restskat.

