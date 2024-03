Rygterne om den russiske præsident har været der i årevis.

Har Vladimir Putin en dobbeltgænger? Ja, lyder svaret fra en førende Putin- og Rusland-ekspert.

Hvis vi spoler tiden tilbage til marts 2023, så gik spekulationerne online helt amok.

Den russiske præsident havde været på besøg i den russiskbesatte ukrainske by Mariupol.

Netop den sydøstlige havneby havde længe været centrum for et af de største slag i forbindelse med Ruslands invasion af nabolandet.

Efter at have holdt stand gennem lang tid – til sidst i det enorme Azovstal-værk – måtte de sidste ukrainske tropper indse, at kampen var slut.

Rusland endte med at indtage den strategisk vigtige by ved Azovhavet i maj 2022.

Omkring ti måneder senere havde Mariupol været under russiske besættelse i tilpas lang tid til, at der skulle laves en markering.

Så ingen ringere end selveste Vladimir Putin valgte i dybeste hemmelighed at besøge byen, mødes med nogle af de taknemmelige borgere og selv køre en tur rundt i området.

Men mange kunne ikke tro deres egne øjne.

For kunne det virkelig passe, at en af verdens bedst beskyttede mænd lige pludselig stod i en by, der under et år tidligere havde været en brutal kampplads? Og var det virkelig sandt, at Putin selv kørte en bil rundt i byen?

Putin under den køretur i den besatte by Mariupol, som har fået mange til at mistænke, at præsidenten bruger en dobbeltgænger. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Putin under den køretur i den besatte by Mariupol, som har fået mange til at mistænke, at præsidenten bruger en dobbeltgænger. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Det indledte en intens granskning online. Ikke mindst af Vladimir Putins udseende.

Mange mente, at der var tydelige beviser på, at det ikke var den russiske præsident selv, men i stedet en dobbeltgænger, som præsidenten bruger i potentielt farlige situationer, eller når kedelige præsidentielle opgaver – som at mødes med helt almindelige russere – skal passes.

Også ukrainske topembedsmænd deltog i spekulationerne.

Herunder er det Anton Gerashchenko, en rådgiver til indenrigsministeren.

https://x.com/Gerashchenko_en/status/1637745269289746437?s=20

Igen og igen er spekulationerne om, at Putin skulle have en eller flere dobbeltgængere kommet op til overfladen.

Og de fleste har nok slået dem hen som intet andet end internettets luner. Men det gælder ikke den britiske professor og førende Ruslandekspert Mark Galeotti.

Det fortalte han B.T., da vi mødte ham under et besøg i København mandag 11. marts, hvor Galeotti holdt foredrag hos Forsvarsakademiet.

»Jeg tror, at Putin har mindst én dobbeltgænger,« sagde Galeotti og uddybede, hvorfor han er af den overbevisning.

»Putin er normalt en person, der holder sig borte fra folk. Normalt er der en vanvittig sikkerhed omkring ham. Men vi har set en person, der ligner og blev fremstillet som Putin, køre en bil i Mariupol. Og her var der ikke den enorme sikkerhed, så her tror jeg, det var en dobbeltgænger,« sagde Mark Galeotti.

Ofte er spekulationerne angående en eventuel Putin-dobbeltgænger fremkommet, når der har været tvivl om den russiske præsidents helbred.

Putin er ofte blevet spekuleret alvorligt syg med en lang række dårligheder.

Mark Galeotti tror dog ikke på, at det skulle have noget på sig.

To versioner af den russiske præsident Putin. Længe har der gået rygter om, at han har en dobbeltgænger. Bedøm selv. Vis mere To versioner af den russiske præsident Putin. Længe har der gået rygter om, at han har en dobbeltgænger. Bedøm selv.

»Vi er ikke i en situation, hvor Putin ligger død i en fryser og nogle andre styrer Rusland,« siger han og kommer ind på Putins mulige helbredsproblemer.

»Jeg tror ikke på rygterne om, at Putin skulle være alvorligt syg. De synes nærmest altid at komme fra de samme kilder. Selvfølgelig har han nogle helbredsproblemer, han er 71 år, men det handler nærmere om en dårlig ryg,« siger Mark Galeotti.

17. marts afgøres det russiske præsidentvalg. Her anses det for at være så godt som sikkert, at Putin bliver valgt til yderligere seks år.

Det kan følges dagen igennem her hos B.T.