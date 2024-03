Det er dyrt at have et Netflix-abonnement i Danmark.

I hvert fald hvis man sammenligner med prisen i mange andre lande i verden.

Det skriver Finans.

Med en abonnementspris på 114 kroner om måneden ligger Danmark således på en tredjeplads prismæssigt.

Kun i Schweiz og Lichtenstein er det dyrere at være kunde. Her er prisen 146 kroner om måneden.

Det er Visual Capitalist, der har kortlagt prisen for at have Netflix i de 244 lande, som havde adgang til streamingtjenesten i december 2023.

Verdens billigste Netflix-land er Pakistan, hvor det koster 19 kroner om måneden at have abonnement.

Netflix tilpasser priserne i de enkelte lande ud fra blandt andet befolkningens købekraft og omkostningerne til at få indholdsrettigheder.

I januar nåede streamingtjenesten en kvart milliard betalende brugere på verdensplan, og på flere vigtige markeder – herunder det amerikanske – vinder Netflix markedsandele i øjeblikket.

Streamingtjenestens seneste regnskab for 2023 viste da også et overskud på 37 milliarder kroner.

Analytikere forventer, at Netflix vil udnytte sin stadig stærkere position på streamingmarkedet til at hæve priserne i 2024. Det skriver Variety.

»Vi forventer at se prisstigninger i år,« skriver analytikere fra UBS Securities under ledelse af John Hodulik ifølge Variety i et notat.