Der er risiko for kraftig regn og skybrud flere steder i landet.

Sådan lyder det i en helt ny risikomelding, som Danmarks Meteorologiske Institut har sendt ud.

Det skyldes, at der i aften og hen over natten til tirsdag vil komme 'en del' regn ind over landet fra sydvest.

»I den forbindelse er der risiko for kraftig regn eller lokale skybrud,« lyder det i DMIs risikomelding.

Kriteriet for kraftig regn er, at der falder mere end 24 millimeter regn på seks timer, mens kriteriet for skybrud er mere end 15 millimeter på 30 minutter:

»Den kraftige nedbør kommer i forbindelse med en koldfront over Nordsøen, der i aften og i nat bevæger sig ind over Danmark og skubber den varme luft væk,« lyder det:

»Når det sker, kan der komme meget regn eller tordenbyger. Det er dog endnu noget usikkert, om kriterierne for kraftig regn eller skybrud bliver opfyldt.«

Risikomeldingen gælder for stort set hele landet – med undtagelse af de mest østlige egne af Sjælland og Bornholm.

For det syd- og sønderjyske og vestfynske gælder risikomeldingen fra klokken 20 mandag aften til klokken 06 tirsdag morgen, mens for meldingen for de øvrige dele af landet, som er berørt, gælder fra midnat og frem til middagstid tirsdag.

»Vi følger situationen og opdaterer efter behov,« lyder det fra DMI.