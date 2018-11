Thomas Grønnemark. Navnet siger dig måske ikke det store, men han er verdens bedste til det, han gør. At undervise i indkast.

Han arbejdede allerede som indkasttræner for FC Midtjylland, AC Horsens og Brentford - men i sommer kom det alligevel som en overraskelse, da den 43-årige dansker skrev kontrakt med Liverpool.

Nu har Jürgen Klopp så haft et halvt år til at se sin danske nyerhvervelse an - og efter alt at dømme er han slemt tilfreds med det, han har set. I hvert fald har Liverpool netop forlænget Grønnemarks kontrakt til udgangen af sæsonen.

»Forlængelsen viser bare, at Liverpool er tilfredse med det arbejde, jeg leverer - og at de anerkender den viden, jeg har. Det har også leveret fine resultater allerede,« siger Thomas Grønnemark til BBC.

Thomas Grønnemark under et verdensrekordforsøg i Parken. Foto: Rune Evensen

»Jeg håber, at vores samarbejde giver gode resultater, når sæsonen slutter til maj,« siger han videre.

I sidste uge bar træningen også frugt, da Joe Gomez kastede et indlæg i boksen, som Jesse Lingaard efterfølgende kunne sparke i kassen for England. Jürgen Klopp jokede efterfølgende med, at han ville sende halvdelen af regningen for danskerens løncheck til det engelske fodboldforbund.

»Han er god for os. Rigtig god. Nu kommer vores modstandere til at have det i baghovedet, fordi Joe (Gomez, red.) er blevet så dygtig til de lange indkast. Det handler hele tiden om at finde de små detaljer, der kan hjælpe os,« siger Jürgen Klopp til ESPN.