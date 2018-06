Målmanden kalder Christian Eriksen ren verdensklasse og glæder sig over, at han er på Danmarks VM-hold.

Det danske landshold råder over en lille guldklump i Christian Eriksen.

Under VM i Rusland vil flere internationale medier gerne have Eriksens danske holdkammerater til at sætte ord på den elegante midtbanespiller med de præcise stikninger og det gode skud.

Før torsdagens gruppekamp mod Australien understreger målmand Kasper Schmeichel, at Tottenham-spilleren er noget helt specielt.

»Han er verdensklasse. Vi er lykkelige for, at han er dansker. Hans vigtighed så vi i kvalifikationen, og specielt i playoffrunden mod Irland, hvor han scorede et hattrick i en så vigtig kamp i Dublin. Uden for banen er han helt nede på jorden, og man ville ikke tro, at han er en verdensklassespiller,« siger Schmeichel.

Hvem vinder kampen?

Christian Eriksen blev med 11 mål dansk topscorer i VM-kvalifikationen. Blandt andet scorede han tre gange, da Danmark sikrede billetten til VM med en 5-1-sejr over Irland.

I lørdagens åbningskamp mod Peru lagde den 26-årige midtbanespiller op til Yussuf Poulsens sejrsmål til 1-0.

»I vores seneste kamp havde han bare en assist. Normalt scorer han også,« siger landstræner Åge Hareide om Eriksen.

»Han er en meget vigtig spiller for os, og han kan forandre kampene. Vi forsøger at sætte ham i spil, og modstanderne forsøger at passe ham ekstra meget op. Det er han vant til fra Tottenham i Premier League, og han formår også at bringe sig selv i spil i England. Jeg håber, at vi får ham op på et godt niveau her i Rusland, og jeg tror, at han vil vise gode ting til dette VM,« siger Hareide.

Hos torsdagens modstander fra Australien vil man ikke udadtil fremhæve Eriksen.

»Vi har ikke forberedt os på nogen bestemt spiller. Vi har fokuseret på os selv,« siger forsvarsspilleren Aziz Behich.

»Vi ved, at Danmark har et godt hold, de er med til VM og har vundet den første kamp - alle spillerne er gode. Men vi fokuserer på os selv, og det skal få os igennem kampen. Jeg er ret sikker på, at det vil gå godt,« siger han.

Frankrig og Danmark topper gruppe C med tre point hver efter første spillerunde, mens Australien og Peru har nul point.

Torsdagens opgør mellem Australien og Danmark spilles klokken 14 dansk tid i Samara - en millionby 1000 kilometer sydøst for hovedstaden Moskva.

/ritzau/