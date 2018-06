En håndfuld tunge, mørke skyer truede længe med at gøre sæsonens første FC København-træning til en våd én af slagsen. Men spillerne og de nysgerrige fremmødte slap med skrækken.

FC København-manager Ståle Solbakken slap dog ikke for at blive konfronteret med rygterne om, at flere profiler snart forlader hovedstadsklubben.

B.T. har tidligere afsløret, at den paraguayanske stjerneangriber Federico Santander med meget stor sandsynlighed snart skifter til Serie A-klubben Bologna.

Det var ikke planen, men nogle gange sker der familiære ting, som betyder meget. Erik Johansson har bevist, at han prioriterer nogle områder højt, og så må vi bare sige 'sådan er det' Ståle Solbakken

Angriberen var dog til stede på grønsværen på Frederiksberg mandag, men det kan meget vel have været én af de sidste gange, at Santander deltog i en FCK-træning - kunne man tolke på Ståle Solbakken efter den 60 minutter lange seance.

»Nu må vi se. Lige nu er der ikke nogen aftale med nogen, men sådan er det jo. En transfer er ikke gennemført, før der er en aftale,« sagde FCK-manageren og tilføjede:

»Med 'Santa' har det jo været sådan, at han har været på tale i andre klubber i mange transfervinduer, og der har før været store tilbud på ham. Så hvis han smutter nu, bliver det for et beløb, der gør, at vi kan hente en klasseerstatning.«

Federico Santander (th.) rygtes væk fra FCK, og er muligvis på vej til den italienske Serie A Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Federico Santander (th.) rygtes væk fra FCK, og er muligvis på vej til den italienske Serie A Foto: Mads Claus Rasmussen

Det beløb løber ifølge B.T.s oplysninger op i 45 millioner kroner, når Santander, der har scoret 37 mål i 81 superligakampe, skifter til Bologna.

Den svenske forsvarsspiller Erik Johansson var til gengæld ikke til stede på Peter Bangs Vej mandag. B.T. kunne efter sæsonens sidste FCK-kamp afsløre, at den nygifte svensker brændende ønsker at komme hjem til Sverige for at være tæt på sin kone.

Ståle Solbakken bekræftede efter mandagens træning, at københavnerne lige nu er i dialog med Stockholm-klubben Djurgården om en transfer. Og at det hele nok falder på plads snart. Dog kunne man tydeligt mærke på Solbakken, at udviklingen stadig ærgrede ham.

»Nej, det var ikke planen. Men nogen gange sker der familiære ting, som betyder meget. Erik har bevist, at han prioriterer nogle områder højt, og så må vi bare sige 'sådan er det'.«

»Vi mente, at det var løsbart, Erik mente ikke, at det var løsbart. Vi skal kompenseres, og det ser det ud til, at vi bliver det af både Djurgården og Erik, og så må vi se, hvor det ender.,« lød det fra nordmanden.

FC København har allerede hentet afløseren for Erik Johansson. Svenske Sotirios Papagiannopoulos er kommet til fra Allsvenskan-klubben Östersunds FK, og den 27-årige forsvarsspiller med de græske rødder var også mødt op til første træning mandag. Han nøjedes dog med nogle få øvelser for sig selv, inden han tridsede ind i omklædningsrummet igen.

Papagiannopoulos kom dog senere ud igen til en lille snak.

»Jeg var stolt, da jeg blev kontaktet af sådan en stor klub, og jeg er lykkelig for at være her. Det var dejligt endelig at møde mine medspillere og hele staben omkring holdet.«

»Man kan ikke sammenligne FC København med Östersund. Det her er en kæmpe klub, der spiller i Europa i hver sæson, og som hvert år forsøger at vinde den danske liga. Og det skal vi også prøve i år,« understregede midtstopperen, der har to A-landskampe for Sverige på cv'et.