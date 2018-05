Se eller gense øjeblikket, hvor prins Harry og Meghan Markle forlader kirken, i videoen foroven.

Nogle græd, andre jublede, og så var der Margory, der var blind og måtte forestille sig det hele. Windsor brød ud i en kæmpe folkefest, da Harry fik sin Meghan.

»Shh, hun kommer nu,« lød det fra de mange tusinder fans i munden på hinanden, mens de stod klinet til deres mobilskærme ude foran slottet i Windsor for at få det første glimt af den royale brud, skuespillerinden Meghan Markle, da hun lørdag trådte ud af den kongelig bil. Klokken 13 dansk tid skulle hun ind i kapellet på det 1.000 år gamle slot og sige ja til sin prins, den britiske prins Harry.

Windsor var fyldt til randen af fans i farverige kostumer og hatte, der sang og jublede og gjorde dagen til en kæmpefest.

Mange havde camperet foran slottet i flere dage for at sikre sig den bedste plads, mens andre i dyre domme havde betalt for borde på de omkringliggende restauranter, så de kunne se ’showet’ fra første parket. Og så var der dem, der havde slæbt stiger, skamler, stole og selfiestange med for at få det bedste udsyn og billede. Og de blev ikke skuffede.

»Hun ligner Grace Kelly,« lød det fra en begejstret fan, da det nye medlem af den kongelige familie trådte ud af bilen og viste sig i sin smukke, hvide kjole designet af den britiske designer Clare Waight Keller. Netop Grace Kelly har meget til fælles med Meghan Markle, idet legendariske Kelly også var både skuespiller og amerikaner, før hun i 1956 giftede sig til titlen som fyrstinde af Monaco.

Da prins Charles førte Meghan Markle op ad kirkegulvet, trillede tårerne ikke kun ned ad kinderne på brudens mor, Doria Ragland, men også hos mange fans. Og da prins Harry sagde ja og kyssede bruden, gik jublen amok.

»Han gjorde det,« råbte en fan på en måde, så man skulle tro, at prinsen netop havde scoret et mål i sit livs vigtigste fodboldkamp. Og en euforisk jubel brød ud.

Meghan Markle's mor, Doria Ragland (tv), ses her ved siden prins Charles, Prince of Wales og hertuginde Camilla, mens Hertuginde Kate og hendes lille datter, prinsesse Charlotte, står yderst til højre. Foto: BEN STANSALL Meghan Markle's mor, Doria Ragland (tv), ses her ved siden prins Charles, Prince of Wales og hertuginde Camilla, mens Hertuginde Kate og hendes lille datter, prinsesse Charlotte, står yderst til højre. Foto: BEN STANSALL

85-årige Margory var kommet hele vejen fra Canada for at fejre brudeparret. Hun sad i en kørestol næsten helt fremme ved hegnet foran slottet i Windsor. Selv om Margory er blind, hindrede det hende ikke i at følge med i festlighederne. Med engelske flag i hånden rokkede hun frem og tilbage, mens hun sang med på sangene, der blev spillet inde i kirken og via højttalere kunne høres i Windsors gader.

»Det var en skøn oplevelse, og jeg elskede musikken. Og selv om jeg ikke kan se, så visualiserede jeg Meghan og Harry, da de gik op ad kirkegulvet sammen og knælede for Dronningen. Det var så smukt«, fortalte hun.

På nedenstående klip kan du høre Margory fortælle om sin oplevelse

Flere fans fortalte til BT, at de havde fulgt det britiske kongehus i årevis og især var vilde med Harry og William. Nogle af dem havde endda også været lidt smålune på de britiske prinser.

For 18-årige Amy Thomson, der havde sovet på gaden i fire nætter for at få en god plads, endte dagen i en meget emotionel oplevelse.



»Det var meget rørende for mig at se Harry så glad sammen med Meghan. Jeg begyndte at græde,« fortalte hun med tårer trillende ned af kinderne få minutter, efter hun havde set kareten køre forbi.

»I fire døgn har jeg ventet på dette øjeblik, og selv om det bare varede et øjeblik, var det hele ventetiden værd.«

Amy Thompson græd, da hun så brudeparret køre forbi. Foto: Trine Steengaard Amy Thompson græd, da hun så brudeparret køre forbi. Foto: Trine Steengaard

Ægteparret Joy og Roger Whitworth, der bor i lokalområdet, fik også en stor oplevelse, da de så brudeparret.

»Det var fantastisk. Vi blev en del af historien. Det var dejligt at se dem,« jublede de.

Også Meghans Markles kjole faldt i deres smag:

Efter vielsen kørte Harry og Meghan en tur rundt i Windsor i karet. Foto: ?? Efter vielsen kørte Harry og Meghan en tur rundt i Windsor i karet. Foto: ??

»Den var lige som, jeg forestillede mig. Ret enkel,« lød det fra Joy Whitworth, der dog var knap så begejstret for, at det var prins Charles, der fulgte bruden op ad kirkegulvet.

»Jeg synes, hun skulle have gået selv eller med sin mor. Det havde signaleret, at hun er en stærk, uafhængig kvinde«.

Tusinder af briter og andre kongehusentusiaster var taget til Windsor for at fejre de kongelige. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Tusinder af briter og andre kongehusentusiaster var taget til Windsor for at fejre de kongelige. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Prins Harry er kendt for tidligere at have været en royal vildbasse, der har stået for sin andel af skandaler – strækkende fra udklædning i naziuniform til strip-seancer i Las Vegas.

De seneste år har han dog fundet sig selv og sin rolle i det britiske kongehus, hvilket har gjort ham til et af de mest populære medlemmer af kongehuset. Mange sammenligner ham med hans mor, prinsesse Diana. At dømme efter lørdagens jubel i Windsor, er der da heller ingen tvivl om, at briterne også har taget Meghan Markle til sig.