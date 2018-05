»Det var en fed oplevelse. Hold op hvor er ishockeyspillerne på det danske VM-landshold dog søde og rare.«

Sådan sagde Patrick Overskov, da han sammen med en række andre BT-læsere søndag eftermiddag udenfor spillernes hotel i hjertet af Herning mødte Oliver Bjorkstrand, Philip Larsen, Nicklas Hardt og Morten Madsen til snak og præmieoverrækkelse i forbindelse med den netop afviklede VM-læserkonkurrence »Meet and Greet med landsholdsspillerne«.

»Da jeg fik muligheden for møde dem face-to-face valgte jeg at trække en dag ud af kalenderen og køre fra Jyderup til det midtjyske. Det har jeg ikke fortrudt. Jeg er kæmpe ishockey-fan og krydser fingre for, at de får et godt VM-resultat,« sagde Patrick Overskov.

En anden BT-læser, Pernille Valentin Skov Clausen, var også glad og tilfreds.

»Jeg er kæmpe ishockey-fan, og har Peter Regin som favoritspiller, men det var altså helt fantastisk at vi kom til at møde nogle af de andre landsholdsstjerner,« sagde hun.

Den danske landsholdskvartet så ud til at nyde mødet med supporterne. Således gav de sig god tid til både at skrive autografer og fortælle om livet i landsholdslejren.