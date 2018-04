Foroven kan du gense, hvordan det så ud, da prinsesse Madeleine i 2011 blev gift med Chris O'Neill.

Der er godt gang i babyboomet i den svenske royale familie. Sidste skud på stammen kom, da prinsesse Madeleine og husbonden Chris O’Neill fik deres tredje barn, datteren prinsesse Adrienne, den 9. marts.

Siden har offentligheden fået et enkelt officielt billede at se af den lille, søde prinsesse.

Men nu er det blevet tid til et billede mere. Fredag aften har prinsesse Madeleine delt endnu et billede af den lille, royale guldklump på sin facebookside.

'Tak for alt den venlighed, som er blevet vist os i anledning af fødslen af vores yngste datter Adrienne,' skriver den 35-årige prinsesse til et opslag, hvor hun deler to søde billeder af parrets yngste barn i henholdsvis sin mors arme og på et billede med begge forældre.

Den lille prinsesses fulde navn er Adrienne Josephine Alice, og hun er udnævnt til hertuginde af Blekinge.

Herunder kan du se det søde billede, som prinsesse Madeleine har delt.