Caroline Wozniackis mund om sit planlagte bryllup med den tidligere amerikanske basketballstjerne David Lee har længe været lukket med syv segl.

I lang tid har kilder, der ønsker at være anonyme, til B.T. fortalt, at brylluppet skal stå i Monaco lørdag 15. juni. Nu er det ifølge disse en kendsgerning - 'med mindre det mod forventning aflyses på samme vis som Wozniackis senest planlagte bryllup med Rory McIlroy,' lyder det.

Et netop offentliggjort tweet på hendes fanside, CaroWozniackiNews, holder liv i antagelselsen om, at den 28-årige danske tennisspiller skal stå brud om få dage.

Således berettes det, at Caroline Wozniackis polske veninde, den tidligere topspiller Agnieszka Radwanska, allerede nu befinder sig i Monaco og at flere af David Lees venner er rejst fra USA mod Europa.

So Aga is in Monte Caro, several of David's friends has travelled to Europe, does the big day is happening this week?! — CaroWozniackiNews (@CWTennis) 10. juni 2019

»Så der det nok nu Caroline skal giftes,« som Twitter-brugeren Anne-Grethe Nielsen svarer.

Til B.T. angav Caroline Wozniacki under den netop afsluttede Grand Slam-turnering, French Open, denne årsag til, at hun ønsker at hemmeligholde bryllupsdatoen:

»Det skyldes, at jeg gerne vil holde den stille og roligt sammen med venner og familie.«

Hvor mange personer har du indbudt?

»Det ved man aldrig.«

David Lee og Caroline Wozniacki smagte de berømte rådhuspandekager ved et arrangement på Københavns Rådhus 30. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere David Lee og Caroline Wozniacki smagte de berømte rådhuspandekager ved et arrangement på Københavns Rådhus 30. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der tales i tennismiljøet om, at brylluppet skal foregå lørdag 15. juni - mellem French Open og Wimbledon - i Monaco. Kan du be- eller afkræfte dette?

»Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg ingen kommentater til. Men hvis man vil, kan man gætte 365 gange, så skal man nok ramme en dato.«

Ifølge B.T.'s oplysninger får brylluppet deltagelse af mindst to af Caroline Wozniackis nærmeste danske venner; Anne-Sofie Melskens og hendes mand Mads Staberg.

Denne duo, der ses storsmilende i midten af nedenstående billede, holdt Caroline Wozniacki og David Lee ferie sammen med på Maldiverne sidste år i november.

Maldives pool party! #friends #laughter #vacay pic.twitter.com/LGOtbwgGgm — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 2. november 2018

Med på turen var tennisspillerne Stan Wawrinka og Donna Vekic, der ses yderst til venstre på »pool party«-billedet.

I øjeblikket forbereder Caroline Wozniacki sig til sommerens turneringer.

Her skal hun 23.-29. juni på græsset i Eastbourne forsøge at forsvare den titel, hun vandt i fjor med finalesejr over Aryna Sabalenka, Hviderusland.

De efterfølgende to uger er hun tilmeldt Grand Slam-turneringen, The Championship, i London-forstaden Wimbledon, hvor hun i fjor allerede røg ud i anden runde efter et nederlag til russeren Ekaterina Makarova.