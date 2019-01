Caroline Wozniackis temperament kogte, da hun på Melbourne Parks bane 16 afviklede sit sidste træningspas før hun i dag klokken 9 - dansk tid - skal duellere mod belgieren Alison Van Uytvanck i første runde ved Australian Open.

Således var den 28-årige dansker halvanden time før sin første kamp i sit titelforsvar så frustreret over et par kiksede server, at hun hamrede en bold hårdt ind i det trådnet, der skiller træningsbanerne.

Med til historien om de kiksede server hører, at der i dag i Melbourne ikke blot er cirka 30 graders varme, men også en stærkt generende blæst. Det betyder, at boldopkastet indimellem er uberegneligt.

Træningen blev som vanligt ledet af hendes far, Piotr Wozniacki, mens hun på den anden side af nettet havde sine to australske hittingpartnere; Jake Eames og David Bidmeade.

Caroline Wozniacki på træningsbanen sammen med sin far, Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU

Caroline Wozniacki er favorit til at vinde dagens kamp mod Alison Van Uytvanck.

For det første ligger hun nummer tre på verdensranglisten, hvor modstanderen blot er nummer 52, og for det andet fører danskeren den indbyrdes statistik 1-0.

Ved søndagens pressemøde i Melbourne udtalte Caroline Wozniacki sig således om, hvad hun forventer sig af sin førsterundekamp:

»Når man skal indlede en ny turnering, er man altid lidt nervøs. Men det handler bare om at gå ud og forsøge at spille sit spil. Heldigvis har jeg forud for turneringen trænet godt, så jeg føler mig klar. Jeg tager det som alle andre kampe og vil forsøge at komme godt fra start. Belgieren har en god serv, og hun spiller lidt atypisk med flade, aggressive slag. På den måde kan hun mikse tempoet i kampene lidt op. Men det handler for mig om at være fuldt fokuseret og få så mange returneringer i spil som muligt og så ellers bare serve godt.«

Hvis Caroline Wozniacki besejrer Alison Van Uytvanck, skal hun i anden runde møde Johanna Larsson, der ligger nummer 77 på verdensranglisten. Svenskeren vandt første sæt 7-6 over Vera Lapko, der i andet sæt ved stillingen 3-0 til Johanna Larsson trak sig ud af kampen med en skade.