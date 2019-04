Søndag tabte Caroline Wozniacki finalen ved WTA-turneringen i Charleston til amerikaneren Madison Keys.

Straks efter hastede den 28-årige danske tennisspiller tilbage til sin lejlighed i Miami, hvor hun netop har involveret sig i et nyt og anderledes projekt.

Bogstavelig talt er hun gået i hundene.

Således er hun begyndt at støtte velgørenheds-organisationen connect.adopt.love, hvor man tager sig af herreløse hunde og katte. Se her:

Great day at @PetsToLove meeting the adorable pets for adoption. Swipe left to see some of my favorite pups from today, & please stop by the shelter to adopt and save a life! There are hundreds of sweet dogs and cats waiting for loving homes.#AdoptDontShop pic.twitter.com/ufMJ1SVP6f — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 10. april 2019

'Vær venlig at komme forbi og adopter, så redder du et liv. Der er hundredevis af søde hunde og katte, der venter på et nyt hjem,' skriver Caroline Wozniacki og nævner også at tuneringen Miami Open har doneret en sækfuld tennisbolde til hundene, der 'elskede dem'.

Den danske tennisspiller har aldrig lagt skjul på, at hun er en glad hundeejer.

Sammen med den øvrige del af sin familie har hun Pomeranian-dværghunden Bruno, som hun ved flere lejligheder har medbragt ved tennisturneringer rundt om i verden.

Blandt andet var Bruno med, da Caroline Wozniacki sidste år deltog ved Grand Slam-turneringen French Open.

Good visibility today! #Bruno #dogbehindthewheel pic.twitter.com/tKhegBoq5Y — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 21. marts 2015

Til gengæld blev Bruno hjemme i Miami, da hun tidligere i år var blandt deltagerne i Australian Open.

Ifølge sin hjemmeside skal Caroline Wozniacki først i aktion på tennisbanen igen i maj.

Her deltager hun som forberedelse til French Open i to optaktsturneringer i henholdsvis Madrid og Rom

Netop nu ligger Caroline Wozniacki nummer 12 på verdensranglisten.

Denne placering holder hun i hvert fald en uge mere eftersom ingen af hendes nærmeste konkurrenter spiller turneringer på WTA Touren i øjeblikket.