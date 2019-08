Halvanden uge før tennissæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, indledes i New York, tegner situationen sig temmelig mudret for Caroline Wozniacki.

Groft sagt kan det konkluderes, at den 29-årige danske tennisspiller siden årsskiftet kun har haft held i kærlighed.

Højdepunktet oplevede hun 15. juni i Italien, da hun blev gift med amerikaneren David Lee, der tidligere har været professionel basketballspiller og nu er medindehaver af genforsikringsfirmaet Topsail.

Sportsligt har det til gengæld været et rædselsår: Blot 15 af 26 kampe er blevet vundet, hvorfor hun siden 1. januar er droslet ned fra tredje- til 19.-pladsen på verdensranglisten, der tæller de seneste 12 måneders resultater.

Caroline Wozniacki i diskussion med tennisdommeren Nacho Forcadell under sommerens Wimbledon-turnering, hvor hun tabte til kineseren Zhang Shuai. Foto: GLYN KIRK Vis mere Caroline Wozniacki i diskussion med tennisdommeren Nacho Forcadell under sommerens Wimbledon-turnering, hvor hun tabte til kineseren Zhang Shuai. Foto: GLYN KIRK

Imidlertid risikerer den 29-årige dansker ved årets udgang at ryge endnu længere ned. Det indikerer hendes øjeblikkelige placering som nummer 49 på ranglisten 'WTA Singles Race To Shenzhen', der kun indeholder kalenderårets resultater.

Frem til sæsonafslutningen i oktober skal hun ved US Open samt ved WTA-turneringer i Wuhan og Beijing forsøge at forsvare de 1.676 verdensranglistepoint, hun i samme periode erobrede i fjor.

»Umiddelbart betragtet ligner det en nærmest umulig mission,« siger hendes ekstræner Michael Mortensen, der nu er ansat som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport.

Han begrunder sin vurdering således:

Foto: Yong Teck Lim Vis mere Foto: Yong Teck Lim

»Desværre er tingene helbredsmæssigt de seneste måneder ikke gået Carolines vej. Hun er jo plaget af leddegigt. Sygdommen betyder, at hun ikke kan træne så meget og hårdt som tidligere. Derfor mangler hun kræfter til slut i kampene.«

I kulissen snakkes der om, at US Open 2019 kan blive Caroline Wozniackis sidste i grand slam-sammenhæng.

»Det er ikke umuligt. Personligt tror jeg dog, at hun også er med i 2020. Caroline er ærekær. Derfor tror jeg, at hun vil gøre alt for at få sportslig oprejsning. Som for eksempel at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo,« siger Michael Mortensen.

Måske får han ret. I hvert fald er det sådan, at Caroline Wozniackis igangværende aftale med det fransk-amerikanske sportsmanagementfirma Lagardére udløber 31. december næste år.

Caroline Wozniacki har blandt andre Adidas og Babolat som sponsorer. Foto: ANDY RAIN Vis mere Caroline Wozniacki har blandt andre Adidas og Babolat som sponsorer. Foto: ANDY RAIN

»De varetager blandt andet hendes kontraktlige forpligtelser over for Adidas, Babolat samt Rolex. Og det har de gjort godt. På den liste, Forbes (amerikansk erhvervsmagasin, red.) netop har offentliggjort over kvindelige idrætsudøveres årsindtægt i form af pengepræmier og sponsorater, ligger hun nummer seks,« siger brandingeksperten Thomas Badura, der er direktør i firmaet SponsorPeople.

Han har bemærket, at Caroline Wozniacki i 2019 blot har tjent 574.952 dollar i pengepræmier mod intet mindre end 6,6 mio. dollar i fjor.

»Caroline er fantastisk dygtig til at sælge sig selv kommercielt. Lad mig understrege, at jeg ikke kender den præcise ordlyd af hendes aftale med Lagardére, men jeg bliver ikke overrasket, hvis hun fem-ti år efter karrieren fortsat vil indkassere en anseelig årsløn fra de sponsoraftaler, hun har nu,« siger Thomas Badura.

Men hvordan har Caroline Wozniackis 2019 formet sig? B.T. er dykket ned i arkivet og har fundet disse lav- og højdepunkter:

Wozniackis rædselsår i tal 0 turneringssejre på WTA Touren (har siden prof-debuten i 2005 vundet 30)

15 sejre i sammenlagt blot 26 kampe på WTA Touren

574.952 dollar (samlet indtjening i pengepræmier i 2019) – har sammenlagt i karrieren indkasseret 34 mio. dollar

JANUAR

Caroline Wozniacki, der indleder sæsonen som nummer tre på WTAs verdensrangliste i damesingle, kommer skævt ind i 2019. Således dukker hun med forsinkelse op til årets første turnering i Auckland. Det skyldes, at hun på grund af en tropisk storm i USA må udsætte sin planlagte rejse fra Miami til New Zealand. Ikke desto mindre vinder hun sin førsterundekamp over Laura Siegemund. Til gengæld taber hun i anden runde til Bianca Andreescu, der blot ligger nummer 152 på verdensranglisten. Undervejs i kampen behandles hun for en muskelskade i maveregionen. Skaden hæmmer hende så meget, at hun hverken kan serve eller smashe med fuld styrke. Den er dog ikke værre, end at hun stiller op ved sæsonens første grand slam-turnering, Australian Open, hvor hun i tredje runde taber til Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki tabte i januar ved Australian Open til Maria Sharapova. Foto: DAVID GRAY Vis mere Caroline Wozniacki tabte i januar ved Australian Open til Maria Sharapova. Foto: DAVID GRAY

FEBRUAR

Melder på grund af sygdom afbud til det danske landsholds Fed Cup-deltagelse i Polen, hvor hun i stedet bruger tid til på at indspille sang til tennisveninden Agnieszka Radwanskas afskedskamp senere på foråret. Ligeledes dropper hun deltagelsen ved turneringer i Doha og Dubai. Flyver herefter til New York, hvor hun blandt andet overværer en basketballkamp i Madison Square Garden.

Caroline Wozniacki, til højre, sammen med Agnieszka Radwanska, der i april spillede afskedskamp. Vis mere Caroline Wozniacki, til højre, sammen med Agnieszka Radwanska, der i april spillede afskedskamp.

MARTS

Taber i anden runde ved WTA-turneringen i Indian Wells til Ekaterina Alexandrova, mens fjerde runde bliver endestationen ved Miami Open. Efterfølgende bliver hun i Miami for at se en basketballkamp med det lokale hold. I slutningen af måneden offentliggøres sangen, hun en måned tidligere indspillede.

View this post on Instagram The Best Crew #CarosCrew A post shared by Caroline Wozniacki (@carowozniacki) on Apr 14, 2019 at 7:50am PDT

APRIL

Taber finalen ved WTA-turneringen i Charleston til Madison Keys og drager derefter til Bahamas for at være midtpunkt i et flere dage langt polterabend-arrangement, hvor tennisstjernen Serena Williams var blandt deltagerne.

Caroline Wozniacki behandles for en skade ved maj måneds WTA-turnering i Madrid mod franskmanden Alize Cornet. Foto: JUANJO MARTIN Vis mere Caroline Wozniacki behandles for en skade ved maj måneds WTA-turnering i Madrid mod franskmanden Alize Cornet. Foto: JUANJO MARTIN

MAJ

Trækker sig ud af sine første kampe ved WTA-turneringerne i såvel Madrid som Rom på grund af skader. Disse er dog ikke værre, end at hun deltager aktivt i Agnieszka Radwanskas afskedsarrangement i Krakow i Polen. Men fysisk er hun ikke på toppen, da grand slam-turneringen French Open indledes i Paris 27. maj. Så på første konkurrencedag taber hun i tre sæt til russeren Veronika Kudermetova, der på daværende tidspunkt blot ligger nummer 68 på verdensranglisten.

Vis dette opslag på Instagram Best weekend of my life Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 16. Jun, 2019 kl. 11.31 PDT

JUNI

Efter sin resultatmæssige nedtur ved French Open holder Caroline Wozniacki pause fra tennissporten. I stedet bruger hun sine kræfter på at blive gift med amerikaneren David Lee ved et tre dage langt bryllupsarrangement på vinslottet Rosewood Castiglion del Bosco nær Firenze i Italien. Ugen efter stiller hun som forsvarende mester op ved WTA-turneringen på græsset i Eastbourne, hvor tredje runde bliver endestationen. Slutter måneden med deltagelse i 'Dubai Duty Free WTA Summer Party' på Jumeirah Charlton Tower i London. 'Første røde løber som et gift par,' skriver Caroline Wozniacki på Instagram til en video, hvor hun sammen med David Lee står smilende arm-i-arm, mens de bliver badet i blitzlys fra fotograferne.

Caroline Wozniacki og manden, David Lee. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Caroline Wozniacki og manden, David Lee. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

JULI

Deltagelse i sæsonens tredje grand slam-turnering, Wimbledon, i London-forstaden ender i tredje runde, hvor det bliver til et skuffende nederlag til verdensranglistens nummer 50, Shuai Zhang fra Kina. Herefter rejser Caroline Wozniacki og David Lee til Girona i Spanien for at være gæster ved basketballstjernen Pau Gasols bryllup med Catherine McDonnell.

We had a wonderful time in Girona celebrating the union of our dear friends! Congrats @catmcdonnell7 and @paugasol ! We feel honored to have been a part of your special day!pic.twitter.com/CfzOIw4TU5 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) July 18, 2019

AUGUST

Den månedlange tennispause slutter 5. august, hvor hun stiller op ved en WTA-turnering i Toronto. I første runde besejrer hun Yulia Putintseva, mens det i den efterfølgende kamp bliver til et nederlag til den 18-årige polske kvalifikationsspiller Iga Swiatek. Ugen efter er hun med i deltagerfeltet ved en turnering i Cincinnati, hvor hun i første runde taber til den ukrainske teenager Dayana Yastremska. Herefter begynder opladningen til sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, hvor Adidas i disse dage bruger hende i promoveringen af sit tøj.