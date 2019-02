Caroline Wozniacki deltager ikke i næste uges Fed Cup for Danmark.

Det skriver Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

Med afbuddet hænger tennisstjernens OL-deltagelse i 2020 i en tynd tråd.

Hendes deltagelse i Fed Cup var nødvendig, hvis hun skulle nå at opfylde kravene for at komme i betragtning til en plads ved OL i Tokyo i sommeren 2020.

Foto: DAVID GRAY Vis mere Foto: DAVID GRAY

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Her skal man nemlig deltage i to Fed Cup-turneringer inden OL, og der er kun i år og næste år tilbage.

»Er Caroline ikke med i næste uge, så bliver det svært,« sagde sportschef i Dansk Tennis Forbund Jens Anker Buus Andersen torsdag til Ritzau.

Også op til OL i 2016 missede Wozniacki kravene på grund af en skade, men ved den lejlighed fik hun dispensation til at deltage alligevel og var også Danmarks fanebærer ved legene.

/ritzau/