Når han ikke ser hustruen spille tennis, skal han producere film.

Sådan ser noget af den nærmeste fremtid ud for Caroline Wozniackis mand, David Lee.

Den tidligere basketball-stjerne og NBA-vinder er en af hovedmændene bag en ny storfilm, der hedder 'The Council', som netop er blevet afsløret som en ny Netflix-produktion.

Filmen har desuden Hollywood-stjernen Will Smith som hovedrolleindehaver, skriver mediet Collider.

Smith skal spille rollen som den afdøde baneleder Nicky Barnes, der i 70'erne stod for narkotikasmugling og handel i den New York-området Harlem.

Barnes blev anholdt af politiet i 1978 og samarbejdede efterfølgende med politiet, som fik nedbrudt Barnes' bande, som filmen har taget navn efter. Han døde af kræft i 2012.

David Lee kommer til at være executive producer på filmen gennem sit firma, Anonymous Nobodies, hvor hans partner, Jason Essex, har forhandlet kontrakten med Will Smith og Netflix hjem, skriver Lee selv på Instagram.

Film- og tv-verdenen er dog bestemt ikke fremmed for David Lee.

Udover selv at have været med til det amerikanske quiz-program 'Family Feud', har den tidligere NBA-stjerne haft cameo-roller til tv-serien 'Lipstick Jungle' og filmen 'When In Rome'.

36-årige David Lee stoppede sin NBA-karriere i 2017 efter at have spillet for New York Knicks, Golden State Warriors, Boston Celtics, Dallas Mavericks og San Antonio Spurs. Han blev NBA-mester med Golden State Warriors i 2015.

I december 2015 mødte han Caroline Wozniacki, og siden sit karrierestop har han været en tro følgesvend for hende ved hendes kampe.

David Lee og Caroline Wozniacki blev gift i juni 2019 ved en overdådig bryllupsweekend i den italienske provins, Toscana.