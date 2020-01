Caroline Wozniacki bakkes optimalt op under sin afskedsturnering, Australian Open, i Melbourne.

Med i følget af supportere har den 29-årige danske tennisspiller sin amerikanske ægtemand David Lee, som hun ved et storstilet bryllup sidste år i juni i Italien blev gift med.

B.T. fik en snak med ham under Caroline Wozniackis træningspas tirsdag på bane 21 i Melbourne Park. Her lagde han ikke skjul på, at det er specielt at vide, at hver eneste kamp kan blive hendes uigenkaldeligt sidste i prof-sammenhæng.

»Det er tydeligt for os alle i teamet, at der i disse dage er masser af følelser på spil. Før hendes førsterundekamp (mod Kristie Ahn, red.) var jeg måske endnu mere nervøs end Caroline,« sagde David Lee med et smil.

Blå bog David Lee

Født: 29. april 1983 i St. Louis, USA

Højde: 206 centimeter

Vægt: 111 kilo

Ægtestand: gift med den danske tennisspiller Caroline Wozniacki

Klubber: New York Knicks (2005-2010), Golden State Warriors (2010-2015), Boston Celtics (2015-2016), Dallas Mavericks (2016), San Antonio Spurs (2016-2017)

Titler: NBA-mester (2015)

Ved flere lejligheder har Caroline Wozniacki udtalt, at hun vil være ung mor. Hvis det lykkes, er det parrets intention, at børnene får en multikulturel opdragelse.

»Mens jeg jo hele mit liv har boet i USA, er Caroline født i Danmark af polske forældre. Hun ønsker derfor, at børnene både skal kunne tale dansk, polsk og amerikansk. Den plan bakker jeg op. Blandt andet derfor er jeg i øjeblikket ved at lære polsk, men sproget er altså lige så svært som dansk,« sagde David Lee.

På spørgsmålet om hvor familien vil bosætte sig, var han leveringsdygtig i dette svar:

»Jeg forestiller mig, at vi slår os ned et sted i USA, og at vi om sommeren kommer til at opholde os en del i Europa. Så det er ikke sådan, at vi allerede nu har bestemt os for en permanent adresse. Vi lader alle muligheder stå åbne. Nu skal Caroline lige have afsluttet sin tenniskarriere, og derefter kigger vi nærmere på tingene.«

David Lee og Caroline Wozniacki offentliggjorde deres forhold på Valentinsdag i februar 2017, og da parret et halvt år senere holdt ferie på stillehavsøen Bora Bora, friede han.

En uges tid før forlovelsen meddelte David Lee, at han havde besluttet at indstille sin karriere som professionel spiller i den amerikanske basketball-liga, NBA.

»Det var det helt rigtige tidspunkt at stoppe på. Jeg var 34 år og havde lige overstået en slem knæskade, som jeg heldigvis ikke længere mærker noget til,« har David Lee tidligere sagt til B.T.

Han havde muligheden for at blive i sporten som enten træner eller tv-kommentator.

»Jeg vil ikke udelukke, at jeg en dag vender tilbage til basketballsporten i den ene eller anden rolle. Men på det tidspunkt valgte jeg at gå all-in i mit forhold til Caroline,« sagde David Lee.

Den beslutning har han ikke fortrudt.

»Dybest set handlede mine overvejelser om, hvad jeg ville bruge den resterende del af mit liv på. Penge havde jeg nok af til resten af mine dage. Men hvor travlt havde jeg lyst til at have? Caroline og jeg gik godt i spænd, så på vores rejser havde vi tid til at snakke tingene godt og grundigt igennem. Her fandt jeg ud af, at det var hende, jeg ønskede at dele tilværelsen med,« sagde David Lee.

Overvejelserne endte ligeledes med, at han på opfordring fra en af basketballklubben Golden State Warriors aktionærer fik et job inden for venture capital, kunsten at løfte risikovillig kapital til investering.

Erfaringerne herfra har David Lee taget med sig til genforsikringsfirmaet Topsail, som er et rent familieforetagende. Sammenlagt har han med et par familiemedlemmer investeret 60 mio. US-dollars.

I øvrigt har David Lee under Australian Open til WTA fortalt en morsom historie om Caroline Wozniackis hang efter søde sager.

»Det, folk vil blive overrasket over, er, at hun er i så god form. Gennem hele sin karriere har hun gjort sin modstander træt, og i tresætskampe er hun en af de bedste. Hun elsker at spise slik. Med alt andet er hun disciplineret, men hun spiser nok en pose slik om dagen,« har David Lee sagt med denne tilføjelse:

»Jeg siger ofte til hende: 'Jeg ville ønske, jeg kunne spise alt det slik, du gør, og se ud, som du gjorde, og præstere, som du gør'. Jeg tror, det er noget, folk tæt på hende ved, som andre måske ikke ved. Det er nok en ting i Danmark og Skandinavien, de elsker deres slik.«

Og hvad kommer der så til at ske umiddelbart efter Australian Open for ægteparret Caroline Wozniacki og David Lee?

»Det kan sagtens tænkes, at vi flyver videre fra Australien til New Zealand. Det er sjældent, man kommer på disse kanter af verden. Så når nu vi er her, kan det være interessant at se landets mange flotte fjorde og bjerglandskaber,« lød David Lees slutreplik.

Caroline Wozniackis kamp i anden runde ved Australian Open mod 23. seedede Dayana Yastremska fra Ukraine spilles natten mellem tirsdag og onsdag dansk tid.

Den kamp kan du følge LIVE her på bt.dk.