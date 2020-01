Han er en af de personer, der er allertættest på Caroline Wozniacki.

Og nu afslører tennisstjernens mand, David Lee, en lille hemmelighed om sin danske hustru, som han har været gift med siden juni sidste år.

»Det folk vil blive overrasket over er, at hun er i så god form. Og gennem hele sin karriere har hun gjort sin modstander træt, og i tre-sætskampe er hun en af de bedste,« indleder David Lee i et interview, som WTA har lavet.

At Caroline Wozniacki er i god form, kommer nok ikke bag på de fleste.

Caroline Wozniacki og David Lee. Foto: EZRA SHAW Vis mere Caroline Wozniacki og David Lee. Foto: EZRA SHAW

I karrieren har hun ikke blot spillet et utal af kampe på tennisbanen, hun har også løbet et marathon, ligesom hun flittigt deler billeder fra træningscenteret på de sociale medier.

Men hvis man gik og troede, hendes diæt kun bestod af kød og grøntsager, så tager man fejl. Meget, endda.

»Hun elsker at spise slik. Med alt andet er hun disciplineret, og hun er disciplineret på Touren, men hun spiser nok en pose slik om dagen,« fortæller amerikaneren. Interviewet med ham kan ses i bunden af artiklen.

»Jeg siger ofte til hende: 'jeg ville ønske, jeg kunne spise alt det slik, du gør og se ud, som du gjorde og præstere som du gør'. Jeg tror, det er noget, folk tæt på hende ved, som andre måske ikke ved. Det er nok en ting i Danmark og Skandinavien, de elsker deres slik,« griner David Lee.

Han og Caroline Wozniacki blev gift ved et storstilet bryllup i Italien, og fejringen varede hele weekenden.

Mens David Lee har indstillet sin professionelle karriere som basketball-spiller, er Caroline Wozniacki i disse dage i gang med sin sidste turnering.

Det er ved årets Australian Open, som hun lige nu er i gang med, og efter det er det slut, afslørede hun tilbage i december.

Caroline Wozniacki vandt natten til mandag dansk tid sin kamp i første runde mod Kristie Ahn. Hun skal i anden runde møde vinderen af opgøret mellem sloveneren Kaja Juvan og ukraineren Dayana Yastremska.