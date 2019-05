De er begge to store sportsfolk.

Både Caroline Wozniacki og David Lee har gennem hele deres liv været aktører på den store sportsscene, og mens hun stadig har gang i karrieren, er han pensioneret.

Og i et YouTube-interview med tv-værten Jesse Palmer sætter David Lee nu ord på, hvem af de to der egentlig er det største konkurrencemenneske.

»Min forlovede er langt mere konkurrencemindet,« siger David Lee med et tryk på 'langt mere', der ikke efterlader den store tvivl.

»Hun er iskold, når det kommer til stykket, og hun er på banen. Jeg er meget konkurrencemenneske, men jeg gør det også med et smil,« siger 36-årige David Lee.

Her fortæller han, at på netop det punkt er der en smule forskel på de to.

»Hun lukker sig inde og er fuldt fokuseret på konkurrencen, når den kommer. Og det er det, der gør hende så speciel som atlet,« siger den tidligere NBA-spiller, som stoppede karrieren i november 2017.

Han har dannet par med Caroline Wozniacki i flere år, og i starten af november 2017 annoncerede den danske tennisdarling, at David Lee havde friet til hende. Hvornår brylluppet står, vil de gerne holde hemmeligt, og det er ikke meget, der er sluppet ud om den store dag.

»Vi holder det for os selv, men jeg kan da sige, at det kommer til at blive ret så lille bryllup. Vi er meget spændte på det, men jeg kan ikke sige så meget mere,« har Caroline Wozniacki tidligere fortalt til magasinet Hamptons.

Der er dog blevet holdt polterabend for Caroline Wozniacki, og den fandt sted i midten af april. Faktisk blev hun fejret en hel weekend, og blandt andet Serena Williams og modellen Allie Rizzo var med til begivenheden, som du kan se et billede fra i bunden af artiklen.

I løbet af hele weekenden delte den danske tennisstjerne flittigt billeder af festlighederne, og dem kan du se nogle af her. Derudover delte de en video, hvor de performede til det legendariske Backstreet Boys-nummer 'Everybody'. Noget, der medførte en reaktion fra ingen ringere end Nick Carter fra bandet.

På det sportslige plan har den seneste tid dog ikke været helt ligeså festlig for Caroline Wozniacki, der har været plaget en del af sygdom og skader i 2019, og mandag røg hun ud af French Open i første runde.