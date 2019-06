'Gift i et eventyrligt bryllup i Toscana med Serena Williams som brudepige.'

Det er bare en af mange overskrifter om det storslåede bryllup, som Caroline Wozniacki og David Lee netop har haft.

Ordene ovenover står engelske Daily Mail for, og med to verdensstjerner på tapetet er det da også et af de mere omtalte bryllupper i år.

I David Lees hjemland USA, hvor Caroline Wozniacki også er enormt populær, er nyheden om brylluppet også nået til, hvor USA Today - lidt tørt - konstaterer, at de er blevet gift i Italien.

Vis dette opslag på Instagram Best weekend of my life Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 16. Jun, 2019 kl. 11.31 PDT

Også Sports Illustrated, som Caroline Wozniacki har lavet en berømt fotoserie for kun iført bodypaint, skriver også om brylluppet og noterer sig, at brylluppet er holdt samme sted som modellen Kate Upton blev gift i 2017.

Den danske vinder af Australian Open i 2018 nævnes naturligvis også i netop Australien hos news.com.au, der bringer et par af Instagram-billederne, som både Vogue og Caroline Wozniacki har delt.

På gæstelisten til brylluppet var der i alt 120 personer, der tæller både familien og venner fra sportsverdenen, der tæller NBA-legenden Pau Gasol og tennisstjernerne Angelique Kerber og Agnieszka Radwanska - foruden Serena Williams, som blev nævnt i starten.

En række folk har dog også skrevet hilsner til Caroline Wozniacki og David Lee på hendes Instagram-billede.

Vis dette opslag på Instagram A Truly Magical Weekend Congrats @carowozniacki @davidlee #Tuscany #Italy Et opslag delt af Miles Rogers (@milesrogers) den 16. Jun, 2019 kl. 7.57 PDT

'Elsker dig så meget!!!!! Fru Lee,' skriver Serena Williams, mens skistjerne Lindsey Vonn og tenniskollegaen Johanna Konta ønsker tillykke.

Det samme gør tennisspillerne Bethanie Mattek-Sands og Lucie Safarova, mens sangeren Lukas Graham sagde tak for at måtte komme forbi - læs mere om det her.

Og så leverer David Lee naturligvis også en kommentar på det skønne billede af fyrværkeriet.

'I love you wifey.'