Så er Caroline Wozniackis ekstræner Michael Mortensen tilbage i Danmark, efter han tre dage hen over weekenden deltog i den danske tennisspillers bryllup med David Lee i Italien.

»Det var et smukt og vidunderligt bryllup. Under hele arrangementet skinnede Caroline som en sol,« siger han til B.T.

De fleste havde regnet med, at brylluppet skulle have foregået i Monaco, hvor Caroline Wozniacki i flere år har haft en lejlighed.

I stedet var det fashionable vinslot Rosewood Castiglion del Bosco nær Firenze ramme om flere dages festligheder kulminerende med selve vielsen lørdag klokken 18.

Vis dette opslag på Instagram Tennis player @carowozniacki and former professional basketball player @davidlee are married! The happy couple recited their vows in front of 120 family and friends at @castigliondelbosco in Italy. Tap the link in our bio to go inside their wedding. Photographed by @davidurbanke Et opslag delt af Vogue (@voguemagazine) den 15. Jun, 2019 kl. 10.47 PDT

»Min kone og jeg fløj til Pisa, og herfra skulle vi gennemføre en tre timer lang køretur for at nå til det sted, Caroline havde inviteret os til,« fortæller Michael Mortensen med en ru stemme, der signalerer, at han de seneste dage har festet igennem.

»Det var en kæmpe oplevelse at være gæst ved en kæmpe begivenhed som denne. Virkelig rørende. Jeg har i mit liv aldrig deltaget i et så storslået bryllup. Det var både stilfuldt, romantisk og vildt inspirerende,« siger Michael Mortensen.

Først søndag aften viste Caroline Wozniacki for første gang sin glæde over sit bryllup.

Inden da var der radiotavshed fra både bruden og gommen på de sociale medier, og også deres gæster efterlevede brudeparrets ønsker om stor diskretion.

Vis dette opslag på Instagram A Truly Magical Weekend Congrats @carowozniacki @davidlee #Tuscany #Italy Et opslag delt af Miles Rogers (@milesrogers) den 16. Jun, 2019 kl. 7.57 PDT

»Caroline og David ønskede, at brylluppet skulle være privat og derfor undervejs holdes hemmeligt for offentligheden,« siger Michael Mortensen, der ligesom de øvrige deltagere var blevet udstyret med en mundkurv.

»Det er ikke sådan, at vi på forhånd havde skrevet under på en tavshedserklæring. Men alle deltagere var blevet bedt om ikke at udtale sig detaljeret om oplevelsen. Det ønske har jeg tænkt at efterleve fremadrettet. Derfor bliver det ikke fra min mund, man kommer til at høre meget mere,« siger Michael Mortensen.

Herudover deltog tennisstjerner som Serena Williams, Angelique Kerber og Agnieszka Radwanska samt basketspilleren Pau Gasol, som David Lee har spillet sammen med i NBA-klubben San Antonio Spurs.

»Så vidt jeg kan forstå, er Caroline og David blevet et par ekstra dage i Italien for at nyde livet dér. Det er dem vel undt,« siger Michael Mortensen.

Vis dette opslag på Instagram Best weekend of my life Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 16. Jun, 2019 kl. 11.31 PDT

Caroline Wozniacki kommer dog ikke til at hvile på laurbærrene særligt længe, eftersom hun midt på ugen er tilbage på træningsbanen for at forberede sig til næste uges WTA-turnering i den engelske badeby Eastbourne.

»Hun er forsvarende mester efter sidste års finalesejr. Nu må vi se, hvilken fysisk forfatning hun er i efter det enestående bryllup. Jeg er overbevist om, at hun vil klare sig godt. Hendes humør er i top, og det virker, som om hun fysisk er oppe i gear igen, efter hun i årets første halvdel ellers har været hårdt skadesplaget,« siger Michael Mortensen.

Efter turneringen i Eastbourne skal Caroline Wozniacki deltage i årets tredje grand slam-turnering, The Championship, i London.

»Forhåbentlig får hun en række kampe i Eastbourne, så formen er i top, når det går løs på græsset i Wimbledon,« lyder Michael Mortensens slutreplik.