Caroline Wozniacki stopper snart sin karriere.

Sådan lyder vurderingen fra hendes bror, Patrik Wozniacki, efter at den danske tennisspiller igen måtte trække sig fra en turnering med en skade.

»Med den skadeshistorik, hun har haft de sidste sæsoner, kan jeg godt være lidt bekymret som bror for, hvor længe hun ønsker at fortsætte med at spille tennis. Det ligner, at det lakker mod enden,« siger Patrik Wozniacki til TV 2 Sport.

Storebroren understreger dog, at et eventuelt karrierestop ikke er noget, der er blevet talt om i Wozniacki-familien.

Caroline Wozniacki fik behandling mod Alize Cornet i første runde af Mutua Madrid Open-kampen søndag. Foto: JUANJO MARTIN

Han fortæller dog, at snart 29-årige Caroline Wozniacki er begyndt at tænke på sit liv efter karrieren : At hun gerne vil leve et 'normalt liv'. Og at hun gerne vil være en ung mor.

Søndag nåede Caroline Wozniacki kun at spille tre partier i sin første kamp ved WTA-turneringen i Madrid, inden hun trak sig fra opgøret mod Alize Cornet.

Forinden havde hun været under behandling på banen, men kunne altså ikke spille videre.

Det er ikke første gang i denne sæson, at Caroline Wozniacki har kæmpet med skader i forbindelse med turneringer, hvilket har ført til flere afbud.

»Hun har stresset sin krop i så mange år, og nu virker det til, at den siger lidt fra. Det er næsten mere undtagelsen end reglen, at hun kommer til en turnering uden problemer,« siger Patrik Wozniacki til TV 2 Sport.

De mange skader forskellige steder på Caroline Wozniackis krop skal lægges oveni det faktum, at hun sidste år meddelte, at hun havde fået leddegigt.

Og så sent som i sidste uge brugte hun sociale medier til at fortælle om sin sygdom.

»De seneste dage har jeg fået en opblussen af min RA (reumatoid artritis). Mine hænder og led var hævede, og jeg følte smerter overalt. Men jeg var fast besluttet på ikke at lade det holde mig nede,« skrev Caroline Wozniacki.

Om tre uger skal hun efter planen stille op ved årets anden Grand Slam-turnering, når det gør løs ved French Open.

Forinden skal hun efter planen stille op ved en grusturnering i Rom. Hvis helbreddet holder.