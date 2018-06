Caroline Wozniacki har indledt forberedelserne til tennissæsonens tredje Grand Slam-turnering, Wimbledon, der serves i gang mandag 2. juli i London.

Og det tør nok siges, at de er alternative. Således har hun brugt weekenden sammen med sin amerikanske kæreste, David Lee, til at cykle rundt på mountainbike i den italienske region Toscana ved en event i forbindelse med Global Wellness Day.

Bike ride thru Tuscany on #globalwellnessday#friends #lovinglife pic.twitter.com/JUP4bHgc4q — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 9. juni 2018

Historien melder intet om, hvor længe Caroline Wozniacki har tænkt sig at opholde sig i 'Støvlelandet'. Til gengæld fortæller hendes danske rådgiver, Mikkel Nissen, at hun op til Wimbledon har besluttet kun at teste formen ved en enkelt turnering forinden.

»Det er planen, at hun stiller op ved »Nature Valley International« i Eastbourne (fra 24. juni, red.). Men før Wimbledon kommer hun ikke til at spille andre turneringer,« oplyser Mikkel Nissen.

Den tidligere danske Davis Cup-landsholdsspiller og nuværende tenniskommentator på TV2, Michael Tauson, forstår udmærket Caroline Wozniackis disposition.

En gammel cirkushest skal man ikke lære noget som helst. Heller ikke Wozniacki Michael Tauson

»Det er okay. Caroline har spillet meget i denne sæson, og skal hun holde sig skarp, er der ingen grund til at belaste kroppen mere end højst nødvendigt,« siger han og tilføjer:

»Caroline fylder snart 28 år og er derfor blandt de mest rutinerede på WTA Touren. På den baggrund ved hun bedst af alle, hvordan man forbereder sig optimalt til en stor turnering. Men havde hun været yngre og mere urutineret, havde hun nok valgt at deltage i en turnering mere.«

Michael Tauson henviser til, at Caroline Wozniackis deltagelse ved turneringen i Eastbourne foregår i ugen op til Wimbledon-starten.

»Det lægger en vis form for pres på Carolines skuldre. For skal hun ind til Wimbledon med selvtillid og fortrolighed med græsunderlaget, skal hun i Eastbourne helst spille minimum et par kampe. Nu risikerer hun tidligt at møde spillere, der har spillet flere kampe på græs, og det kan give dem en fordel,« siger han.

Fakta FAKTA: Wozniackis 2018 Caroline Wozniacki ligger på den netop opdaterede verdensrangliste nummer to efter Simona Halep. Her er den 27-årige danske tennisspillers resultater i 2018-sæsonens første halvdel: # vindende finalist ved Grand Slam-turneringen Australian Open i Melbourne, Australien # tabende finalist ved »ASB Classic« i Auckland, New Zealand # tabende semifinalist ved »Qatar Total Open« i Doha, Qatar # tabende kvartfinalist ved både »St. Petersburg Ladies Trophy« i Rusland, »TEB BNP Paribas Istanbul Cup« i Tyrkiet og »Internazionali BNL d'Italia« i Italien # ved fire andre turneringer - heriblandt French Open - er hun gledet ud i de indledende runder.

Før sidste års Wimbledon-turnering forberedte Caroline Wozniacki sig på samme måde.

Det gik godt eftersom hun inden den tabte finale mod tjekken Karolina Pliskova vandt over blandt andre Simona Halep, der netop har triumferet ved French Open og i øjeblikket topper verdensranglisten.

»En gammel cirkushest skal man ikke lære noget som helst. Heller ikke Wozniacki. Hun prioriterer i denne sæson sin deltagelse i de fire Grand Slam-turneringer højt. Derfor er jeg sikker på, at hendes beslutning om, hvordan man forbereder sig optimalt er gennemtænkt,« siger Michael Tauson, der tror, at Caroline Wozniacki har gode chancer for at nå langt i Wimbledon.

»Jeg betragter hende som en af turneringsfavoritterne, hvorimod jeg synes, at tidligere Wimbledon-vindere som Serena Williams og Maria Sharapova ikke længere er, hvad de har været,« siger Michael Tauson.

Efter Caroline Wozniacki i sidste uge ved French Open tabte sin fjerderundekamp mod russeren Daria Kasatkina, fortalte hun til B.T.'s udsendte reporter i Paris, at hun de næste par uger vil forberede sig til Wimbledon på hardcourt-underlag nær hendes hjem i Monaco.