Caroline Wozniacki har tilsyneladende besluttet sig for at tage en værdig afsked med tennissporten.

Lørdag formiddag var hun forud for afskedsturneringen Australian Open på træningsbanen i Melbourne Park, og her smadrede hun verdensranglistens nummer 20, kroaten Donna Vekic, 6-1.

»Det var bare et træningssæt, men jeg synes altså, at min form i øjeblikket er fin, og at jeg rammer bolden godt,« sagde Caroline Wozniacki efterfølgende til B.T.

I snakken lagde hun ikke skjul på, at hun glæder sig til førsterundekampen, der spilles natten mellem søndag og mandag dansk tid.

Wozniackis bedste Grand Slam-resultater Caroline Wozniacki indstiller karrieren efter dette års Australian Open. Her er hendes bedste resultater i tennissportens fire grand slam-turneringer: Australian Open: Vinder (2018)

Vinder (2018) French Open: Kvartfinale (2010, 2017)

Kvartfinale (2010, 2017) Wimbledon: Fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017)

Fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017) US Open: Finalist (2009, 2014)

Her skal Caroline Wozniacki duellere mod Kristie Ahn.

Men selv om den 27-årige amerikaner blot ligger nummer 92 på verdensranglisten, er det en modstander, som Caroline Wozniacki har stor respekt for.

»Hun spiller aggressivt og var i fjerde runde ved US Open. Så hun kan spille godt, når hun rammer bolden,« sagde Caroline Wozniacki.

De seneste måneder har Australien været plaget af en række skovbrande.

Enkelte tennisspillere har i kvalifikationsturneringen forud for Australian Open beklaget sig over luftkvaliteten i Melbourne.

Denne klagesang har Caroline Wozniacki imidlertid valgt ikke at deltage i.

»Jeg har ikke haft problemer. Så det har været fint,« lød Caroline Wozniackis slutreplik.

