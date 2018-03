Hun ser ikke helt ud, som hun plejer, Caroline Wozniacki.

Den danske tennisstjerne har lagt et billede ud på Instagram, hvor hun fremviser en helt ny frisure.

Nu med pandehår.

Teksten til billedet er kortfattet:

»Ja, nej, måske,« lyder det bare:

yes, no, maybe? Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 21. Mar, 2018 kl. 11.29 PDT

Den ordlyd kunne måske indikere, at Caroline Wozniacki rent faktisk ikke har været under saksen - ,men blot spørger om folks mening. Øverst i artiklen kan du se Caroline WOzniacki være uheldig med sit hår på en helt anden måde.

Det vil i så fald ikke være første gang, at Caroline Wozniacki snyder med sit hår - endda med sit pandehår.

Tilbage i oktober 2016 viste hun sig også frem med en lignende frisure på Instagram.

Læs også: Blev pludselig berømt som Wozniackis makker: Nu fortæller Malou Ejdesgaard historien bag dét billede

Siden indrømmede hun, at det ikke var ægte hår.

»Det var bare clip on's. Jeg har før overvejet at få klippet pandehår, men jeg har ikke haft mod til det endnu,« sagde Caroline Wozniacki ved den lejlighed.

Dengang så hun sådan ud:

Bangs Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 24. Okt, 2016 kl. 8.19 PDT

Og bare lidt tidligere i 2016 var det en korthårsfrisure med bemærkningen 'short hair, don't care'. Heller ikke den gang, var hun rent faktisk blevet klippet.

Det så sådan ud:

Short hair don't care #nofilter Hair by: @littledollfaceofficial Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 23. Jun, 2016 kl. 1.23 PDT

Caroline Wozniacki stiller i denne uge op ved Miami Open, hvor nattens resultater har betydet, at puertoricaneren Mónica Puig bliver den første modstander senere på ugen. Den 27-årige dansker er allerede ankommet til turneringen, hvor hun forleden viste frem, at hun i hvert fald IKKE var blevet klippet på det tidspunkt.

Foto: ERIK S. LESSER Foto: ERIK S. LESSER