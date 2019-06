Først bryllup, så bryllupsrejse.

Det går lige efter bogen for Caroline Wozniacki. Men hurtigt.

For den nygifte tennisspiller er allerede taget på en 'mini moon' - som hun selv kalder det (bryllupsrejse hedder honey moon på engelsk, red.) - med David Lee, efter at de blev gift i lørdags.

Det viser hun på sine sociale medier Se bare her - du kan se flere billeder ved at trykke på pilen i siden af billedet:

Vis dette opslag på Instagram Mini moon Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 17. Jun, 2019 kl. 11.41 PDT

Her kan parret ses på en luksuriøs båd ud for en bjergrig kyst, hvor de poserer, kysser og gør klar til at spise en kage.

Men der er ikke meget tid til at nyde hvedebrødsdagene for det nygifte par.

Allerede i næste uge skal Caroline Wozniacki stille op i WTA-turneringen i Eastbourne, som er opvarmning for årets tredje, men mest traditionsrige Grand Slam-turnering Wimbledon.

Som hendes tidligere træner Michael Mortensen, der var med til brylluppet, har forklaret til B.T. Sport.

»Nu må vi se, hvilken fysisk forfatning hun er i efter det enestående bryllup. Jeg er overbevist om, at hun vil klare sig godt. Hendes humør er i top, og det virker, som om hun fysisk er oppe i gear igen, efter hun i årets første halvdel ellers har været hårdt skadesplaget,« har Michael Mortensen fortalt. Han har også delt sin opfattelse af brylluppet, som du kan læse her

Det var i lørdags, at Caroline Wozniacki og David Lee blev gift ved en udendørs ceremoni ved det fashionable vinslot Rosewood Castiglion del Bosco nær Firenze i Italien.

Her var der flere celebre gæster med fra både Danmark og det store udland. Blandt andet tennisspillere som Serena Williams, Angelique Kerber og Agnieszka Radwanska samt basketspilleren Pau Gasol, som David Lee har spillet sammen med i NBA-klubben San Antonio Spurs.

Og så var der en overraskende musikalsk optræden fra Lukas Graham - det kan du læse mere om her