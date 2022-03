Siden Caroline Wozniacki som purung flyttede til Monaco for at forfølge tennisdrømmen, har hun været på farten.

Den tidligere tennisspiller har rejst kloden rundt under sin flotte karriere som sportsstjerne, og så har hun haft adresser i både Europa og USA.

Men hun vil ikke afvise, at ordet 'Danmark' pludselig bliver en del af hendes adresse på ny. Det afslører hun over for Billed-Bladet.

»Jeg er jo fra Danmark, og det er her, jeg er vokset op. Som ung flyttede jeg til Monaco. Det er vigtigt, at både David og jeg føler os hjemme. Jeg kunne sagtens bo i Europa hele året, men David er amerikaner, og jeg synes, det er vigtigt, at vi kan bo både i USA og Europa,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, om parrets nye reportageserie "Wozniacki og Lee", som sendes i seks afsnit på Viaplay. Hotel Phoenix fredag den 5. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, om parrets nye reportageserie "Wozniacki og Lee", som sendes i seks afsnit på Viaplay. Hotel Phoenix fredag den 5. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe

11. juni i fjor blev hun og manden David Lee forældre til deres første barn.

Parret har fået en datter ved navn Olivia, og det faktum spiller selvfølgelig også meget ind i forhold til, hvor familien skal bosætte sig.

Lige nu har de både en bolig i Monaco og en i Miami i Florida, men Caroline Wozniacki forklarer, at det er vigtigt, at datteren lærer begge sider af, hvor hendes forældre er vokset op.

I den forbindelse forklarer hun da også, at hun ikke har givet op i forhold til at vende fast tilbage til sit hjemland en skønne dag.

»Jeg elsker at være i Danmark, og David elsker at være her. Man skal aldrig sige aldrig, men for nu fungerer det rigtig godt med den konstellation, som vi har besluttet os for. Måske sker det en dag,« siger Caroline Wozniacki.