Det kan godt ske, Caroline Wozniacki takker af og lægger tennisketsjeren på hylden inden for få dage.

Men det er ikke til at se.

Den danske tennisdarling, der spiller sin sidste turnering i Australian Open fra på mandag, delte fredag et friskt billede på sine sociale medier, der var taget i træningslokalet.

Her flasher den 29-årige sine mavemuskler foran hylden med håndvægte, og det kan internettet knap nok håndtere.

Vis dette opslag på Instagram Last few workouts before the tournament begins! Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 16. Jan, 2020 kl. 11.57 PST

'De sidste par træninger inden, turneringen starter,' skriver Caroline Wozniacki til billedet.

En knivskarp Wozniacki kommer til at være klar, når Australien Open natten til mandag sættes igang, og der er masser af kærlighed til hende og beundring over hendes krop.

'Yeah, få den træning ind, champ,' skriver MMA-kæmperen Mark O. Madsen, mens Lukas Graham også sender en hilsen om at give den gas.

Mere end 88.000 mennesker har liket fotoet, og hundredvis af kommentarer vælte også Wozniackis vej:

'Du stråler simpelthen bare så meget, Caroline, og det klæder dig rigtig godt at se dig afslappet og in tune med dig selv og den beslutning, du har taget. Det var en suveræn oplevelse at følge dig helt tilbage fra Copenhagen Open 2002.... Tusinde tak og vind så lige den pokal Down Under - ok?'

'Body goals' for evigt og altid.'

Helt og lykke. Du ser fit ud.'

'Din krop er utrolig.'

'Sådan en mave har jeg også, den er bare pakket godt ind.'

'Hej mavemuskler.'

'Ser stærk, selvsikker og smuk ud som altid.'

Caroline Wozniacki annoncerede i starten af december på sin Instagram-profil, at hun ville stoppe karrieren efter Australian Open.

'Jeg har altid sagt til mig selv, at når tiden kommer, hvor der er ting uden for tennisbanen, jeg hellere vil lave, så er tiden kommet til at sige stop,' skrev hun blandt andet på Instagram.

I første runde af Australian Open møder Caroline Wozniacki amerikanske Kristie Ahn.

Hun spiller kamp to på banen Melbourne Arena, der forventes at blive spillet omkring klokken 03.00 natten til mandag. Du kan følge med i kampen live her på bt.dk - Caroline Wozniackis måske sidste kamp i karrieren.