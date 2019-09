Caroline Wozniacki rykker mandag fra 18.- til 19.-pladsen på kvindernes verdensrangliste i tennis, men om en uge kan faldet blive markant værre, hvis danskeren ikke får succes i denne uges China Open i Beijing.

Wozniacki vandt nemlig turneringen i 2018 og har derfor 1000 point at forsvare. Hun mister alle 1000, hvis hun mandag taber i første runde mod amerikaneren Lauren Davis.

Fjerner man 1000 point fra Wozniacki nu, vil hun ryge ned som omkring nummer 36, men allerede nu står det klart, at hun om en måned mister yderligere 500 point, nemlig dem hun tjente i WTA Finals i sidste sæson.

Når man allerede kan fastslå, at hun mister de point, er det fordi, Wozniacki i år ikke er i nærheden af at spille sig blandt de otte bedste, der deltager i sæsonfinalen. På racelisten til den turnering ligger hun nummer 57.

Dermed risikerer hun altså at miste 1500 point inden for de næste uger, og uden de point står hun lige nu til at falde lige uden for top-60.

Wozniacki er således ikke på nuværende tidspunkt tilmeldt andre turneringer i den sidste del af sæsonen, og mandagens kamp mod Davis kan altså blive danskerens sidste i 2019.

Måske endda karrierens sidste, hvis Wozniacki skulle beslutte, at 2019-sæsonen bliver hendes sidste.

I første omgang gælder det dog China Open, hvor Wozniacki er seedet til at nå ottendedelsfinalen, hvor modstanderen, hvis seedningen holder, bliver verdens nummer to, Karolína Plísková.

Med andre ord skal Wozniacki formentlig tage nogle skalpe, hvis hun skal forsvare flest mulige af de 1000 point i Beijing. Kun med en turneringssejr forsvarer hun dem alle.

En finaleplads udløser 650 point, og det giver 390 point at nå semifinalen. Kvartfinalister får 215 point, mens der er 120 point for at nå ottendedelsfinalen.

Kampen i første runde mod Davis mandag forventes at begynde omkring klokken 09.30 dansk tid.

/ritzau/