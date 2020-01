Caroline Wozniackis karriere lakker som bekendt mod enden.

På det engelsksprogede pressemøde efter førsterundesejren på 6-1, 6-3 over Kerstie Ahn ved grand slam-tennisturneringen Australian Open i Melbourne blev hun af journalisten Ben Rothenberg fra New York Times spurgt, hvem hendes danske arvtagere er.

»Vi har i øjeblikket to stærke juniorspillere og de har begge allerede markeret sig positivt,« sagde Caroline Wozniacki med henvisning til, at Clara Tauson i fjor ved Australian Open vandt pigesinglerækken, mens Holger Rune triumferede i 2019-udgaven af drengesinglefinalen ved French Open.

Caroline Wozniacki mødte Holger Rune i sidste uge ved en turnering i den newzealandske by Auckland.

»Han er super nice og han spiller rigtig godt. Desuden er han hårdtarbejdende. Så fremtiden ser rigtig lys ud for ham,« sagde Caroline Wozniacki.

Clara Tauson fik også pæne ord med på vejen.

»Hun har haft gode resultater og rammer bolden godt. Jeg håber, hun kan tage næste step op, så hun fremadrettet bliver en del af main tour (WTA, red.),« sagde Caroline Wozniacki.

På pressemødet blev hun også spurgt om, hvorvidt hun havde overvejet muligheden for at repræsentere Danmark ved OL 2020 i Tokyo og dermed fortsætte tenniskarrieren et halvt år mere.

»Det var inde i mine overvejelser, og det ville helt sikkert have været fantastisk at deltage ved OL en gang til for mig. Nu besluttede jeg mig i stedet for at slutte her (ved Australian Open, red.). Men måske dukker jeg op ved OL og gør noget andet (end at spille tennis, red.). Måske - vi får se. Måske kan jeg deltage i en eller anden sammenhæng,« lød hendes bemærkelsesværdige udtalelse.

Det fik en journalist til at spørge, hvorvidt hun mon overvejede maraton, hvilket hun tidligere har løbet i New York.

»Jeg ved ikke om OL og et maraton vil være min måde at gøre tingene på. Måske vil jeg foretrække en lidt mere afslappet måde,« sagde Caroline Wozniacki med et stort smil.

I anden runde - formentlig på onsdag - skal Caroline Wozniacki møde vinderen af kampen mellem den 23. seedede ukrainer Dayana Yastremska eller Kaja Juvan fra Slovenien.