I klippet kan du se, hvordan det så ud, da Caroline Wozniacki i januar vandt Australian Open.

De fleste danske tennisfans fik nok lige et sug i maven, da Caroline Wozniacki fredag måtte trække sig fra WTA-turneringen i Istanbul med en skade.

For mandag er det planen, at den danske tennisstjerne skal møde Venus William til noget af et brag i Parken, men man kunne jo hurtigt begynde at frygte: bliver den nu aflyst?

Heldigvis kan danske fans ånde lettet op, skriver TV 2 Sport. For Mads Frederiksen, der står bag kampen i Parken, forsikrer at danskeren bliver klar:

»Hun skal lige hvile en dag eller to og så have behandlinger, og så er hun helt klar til at spille på mandag. Det er positivt,« siger han om tennisstjernen, der efter flere behandlinger måtte udgå med hvad der lignede en skade i maveregionen.

Kampen i Parken bliver kaldt 'Champions Battle 2018', og det er første opgør mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams, siden førstnævnte vandt sæsonfinalen med 6-4, 6-4.

Og det er et opgør, som den 27-årige dansker ser meget frem til.

»Hun er klar, og hun glæder sig meget. Hun er i godt humør – jeg har lige været sammen med hende, så det ser helt fint ud,« siger Mads Frederiksen.

Caroline Wozniacki kan se frem til at skulle spille for et stort publikum, for over 12.000 har sikret sig en billet i den danske nationalarena.

Efter sæsonfinalen formåede Caroline Wozniacki også at slå sig helt til tops ved dette års Australian Open.