Problemer med at sove i dagevis. Utilpashed.

Caroline Wozniacki har været meget påvirket af de oplevelser hun var udsat for i Miami, hvor den danske tennisspiller følte, at publikum kom med dødstrusler mod hendes familie og forlovede David Lee i løbet af en kamp. Og nu overvejer hun, om hun i fremtiden skal være med i turneringen, Miami Open. Øverst i artiklen kan du se lidt mere opløftende klip med Caroline Wozniacki fra Australian Open

Det siger hun ifølge Telegraph.

»Jeg sov forfærdeligt i fire-fem dage efterfølgende,« fortæller Caroline Wozniacki:

»Jeg var ikke tilpas. Jeg havde det rædselsfuldt. Og jeg havde en dårlig fornemmelse i maven. David var der også og han havde det på samme måde: 'Det her er skidt, det er ikke rigtigt. Det er ikke derfor, vi spiller'.«

Caroline Wozniacki var påvirket af tilskuernes opførsel undervejs i kampen. Foto: Rhona Wise Caroline Wozniacki var påvirket af tilskuernes opførsel undervejs i kampen. Foto: Rhona Wise

Det var sidst i marts, at episoden fandt sted i forbindelse med WTA-turneringen Miami Open. Her spillede Caroline Wozniacki mod Monica Puig i anden runde - og tabte efter at have vundet første sæt med 6-0. Efterfølgende kom forklarigen. Her fortalte den 27-årige dansker på sociale medier, hvordan hun havde oplevet, at der intet blev gjort for at stoppe de verbale udfald fra den puertoricanske modstanders tilhængere.

Nu overvejer Caroline Wozniacki, om hun simpelthen skal boykotte Miami Open fremover.

»Tennis er kendt for at være en fantastisk sport, en sport for hele familien, for folk i alle aldre, en sport med fantastiske fans og fantastiske traditioner. Men den oplevelse jeg havde i Miami var forfærdelig, og jeg håber aldrig, at jeg bliver udsat for noget lignende igen,« siger Caroline Wozniacki:

»Det er ikke en god følelse at skulle tage mod Davids niece og nevø, der kom grædende over efter kampen, og skulle forklare dem, at det ikke er normalt. Og at det ikke er sådan, at folk bør opføre sig. Næste år må jeg tage en beslutning om, hvorvidt jeg vil stille op (i Miami, red.) igen eller ej. Jeg har ikke taget beslutningen endnu,« siger Caroline Wozniacki.

Der var en levende stemning på tribunen, for Caroline Wozniackis modstander, Monica Puig, har mange tilhængere i Miami. Foto: Rhona Wise Der var en levende stemning på tribunen, for Caroline Wozniackis modstander, Monica Puig, har mange tilhængere i Miami. Foto: Rhona Wise

Hun er også skuffet over turneringsledelsen i den amerikanske turnering, der efterfølgende afviste, at episoden havde fundet sted. Afsenderen var den tidligere topspiller James Blake, der i dag er direktør for Miami Open.

»James Blake har selv oplevet lignende ting, og jeg havde håbet på, at han ville givet udtryk for sin holdning. Men det gjorde han ikke, og sådan er det. Jeg har forsøgt at glemme det hele, men jeg synes, at det var vigtigt, at jeg fortalte om det, for det var ikke i orden,« siger Caroline Wozniacki.

Monica Puig har siden fortalt om sin oplevelse af, hvad der skete på tilskuerpladserne under kampen mod Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki har ikke spillet turneringer siden den negative oplevelse ved Miami Open for knap en måned siden, men i næste uge skal hun i aktion igen, når det gælder WTA-turneringen TEB BNP Paribas Istanbul Cup i Tyrkiet.