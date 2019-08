Ganske vist har Caroline Wozniackis optakt til sæsonens sidste Grand Slam-turnering, US Open, resultatmæssigt langt fra været optimal. Den 29-årige danske tennisspiller har siden juli måneds Wimbledon-turnering blot vundet en enkelt af sine blot tre kampe, men hun ser alligevel optimistisk på sine muligheder.

»Formen er god, og jeg har det seneste stykke tid ramt bolden godt. Så jeg har store forventninger min deltagelse,« siger hun til B.T.'s udsendte efter mandagens timelange træningspas på USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York.

Her benyttede hun amerikaneren Nael Haba, der har spillet enkelte prof-kampe på ITF Touren, som hittingpartner.

»Det var en spiller, arrangørerne havde sat mig sammen med, da jeg inden min førsterundekamp (tirsdag, red.) mod Yafan Wang søgte en højrehåndsspiller,« siger Caroline Wozniacki, der i den amerikanske storby deltager i karrierens 50. Grand Slam-turnering.

Én gang tidligere har hun besejret kineseren, der ligger nummer 50 på verdensranglisten.

Men selvom det ved den lejlighed - i Kuala Lumpur for fire år siden - blev til dansk sejr på 6-3, 6-1, er det ikke en oplevelse, Caroline Wozniacki føler, hun kan bruge til særligt meget.

»Jeg husker den ikke rigtig, så det er en ny kamp tirsdag,« siger Caroline Wozniacki, der gør det klart, at det er vigtigt, at hun får en god start mod Yafan Wang.

»Det er en førsterundekamp i en Grand Slam-turnering. Derfor vil jeg rigtig gerne gøre det godt. Kort sagt: Jeg skal bare ind at vinde,« siger Caroline Wozniacki med et beslutsomt blik i øjnene.

Wozniackis US Open-resultater 2018 : taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine

: taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine 2017 : taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland

: taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland 2016 : taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland

: taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland 2015 : taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet

: taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet 2014 : taber i finalen til Serena Williams, USA

: taber i finalen til Serena Williams, USA 2013 : taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien

: taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien 2012 : taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien

: taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien 2011 : taber i semifinalen til Serena Williams, USA

: taber i semifinalen til Serena Williams, USA 2010 : taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland

: taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland 2009 : taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien

: taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien 2008: taber i fjerde runde til Jelena Jankovic, Serbien)

Selvom Caroline Wozniacki, der er seedet 19 ved US Open, har kendt lodtrækningen siden i torsdags, er kineseren ikke en spiller, hun i sine forberedelser de seneste dage har fokuseret specielt meget på.

»Jeg har mest bare koncentreret mig om mig selv, men vil senere bruge lidt tid til at tjekke op på hende,« siger Caroline Wozniacki.

Under denne research vil hun finde ud af at Yafan Wang tidligere i år har vundet finalen ved WTA Tour-turneringen i den mexicanske by Acapulcu 2-6, 6-3, 7-5 over amerikaneren Sofia Kenin.

Til sammenligning har Caroline Wozniacki fortsat sæsonens første turneringssejr til gode.

Ikke desto mindre vurderer hun, at sejrschancerne er gode, da hun i modsætning til kineseren har spillet masser af kampe på Grand Slam-tennisanlæggenes største baner.

»Den rutine har jeg naturligvis tænkt mig at drage fordel af,« siger Caroline Wozniacki.

I optakten har hun blandt andet trænet med de tidligere verdensrangliste-ettere Angelique Kerber og Asleigh Barty.

»Jeg synes mine forberedelser har været gode, så jeg er sikker på, at jeg vil være der, når kampen går i gang,« siger Caroline Wozniacki.

US Open på tv Kampene ved grand slam-tennisturneringen US Open kan følges i direkte transmissioner på tv-kanalerne Eurosport 1 og/eller Eurosport 2 fra klokken 17 til tidlig morgen dansk tid fra mandag 26. august til søndag 8. september.

På streamingtjenesten Eurosport Player vil man kunne se alle kampe i både mændenes og kvindernes single- og doublerækker.

Undervejs i turneringen sendes magasinprogrammer med blandt andet den tidligere svenske Grand Slam-vinder Mats Wilander som ekspertkommentator.

de danske kommentatorer er Michael Mortensen, Anders Haahr Rasmussen, Thomas Skoubo, Ondrej Kralik, Peer Kaae og Per Colstrup Vinkel.

Eurosports internationale eksperter er Mats Wilander, John McEnroe og Boris Becker.

US Open er den Grand Slam-turnering, hvori Caroline Wozniacki har klaret sig bedst.

Blandt andet har hun to gange været tabende finalist, ligesom hun tre gange har tabt en semifinale.

»Jeg synes New York er en fed by og der er god stemning. Men når det er sagt, er Australian Open (i Melbourne, red.) min yndlings-Grand Slam, eftersom jeg jo har vundet der,« siger Caroline Wozniacki med et stort smil.

Hendes førsterundekamp mod Yafan Wang er henlagt til tennisanlæggets tredjestørste bane, Grandstand, og ventes igangsat omkring klokken 21 dansk tid tirsdag aften.