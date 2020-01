Caroline Wozniacki, der ved Australian Open spiller sin flotte tenniskarrieres sidste turnering, er godt i gang med at planlægge sin fremtid.

B.T. har talt med den 29-årige dansker i Melbourne, og i snakken fortæller hun lidt om, hvilke tanker hun og ægtemanden David Lee gør sig, når den flotte karriere er slut, efter sidste slag er slået ved grandslam-turneringen 'down under'.

Tidligere har hun ved flere lejligheder sagt, at hun vil være ung mor, men tilsyneladende er det ikke i den retning, ægteparret kigger i øjeblikket.

»Der er ingen aktuelle planer om familieforøgelse. Jeg har det fint nok med bare at være os to et stykke tid, hvor vi kan have vores helt egen plan. Min hverdag er i 20 år foregået efter et fast tilrettelagt skema, så det vil være meget rart ikke mere at være låst i et sådant. Efter Australian Open vil David og jeg slappe lidt af – inden vi begynder på næste kapitel,« siger Caroline Wozniacki med et smil.

Det er dog langtfra sådan, at hun har begravet tanken om at få børn.

På spørgsmålet om, hvorvidt de skal have en dansk, polsk eller amerikansk opdragelse, er hun leveringsdygtig i dette svar:

»Det har jeg ikke tænkt over. Men hvad angår vores boligsituation, kommer tingene ikke til at ændre sig. Meget af tiden vil vi være i Monaco og lidt i USA.«

Med hensyn til tennis kan hun ikke forestille sig, at man kommer til at se hende stille op ved eksempelvis et dansk seniormesterskab igen, selvom hun formentlig sagtens vil kunne begå sig, selv uden særlig megen forudgående træning.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg kommer til at tennistræne ret meget mere. Og kampe regner jeg altså ikke med at skulle spille mange flere af. Men jeg bliver langtfra fysisk inaktiv. Jeg elsker at være i gym, så jeg vil forsøge at holde mig fit,« siger Caroline Wozniacki.

Det næste halve år har hun en række projekter, der skal gennemføres.

»Nogle af dem kan jeg lige nu ikke røbe indholdet af, men jeg har stor lyst til at involvere mig i noget, der vedrører den leddegigt, jeg er ramt af,« siger Caroline Wozniacki.

Hun har de seneste måneder deltaget i kurset 'Crossover Into Business' på Harvard Business School i den amerikanske by Boston.

Vis dette opslag på Instagram Being accepted in to @harvardhbs is a dream come true! Thank you @anitaelberse and Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool #crossoverintobusiness #LifeAtHBS Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 9. Sep, 2019 kl. 3.33 PDT

I den forbindelse er det interessant at høre fra hendes egen mund om, hvorvidt hun på et tidspunkt kan se sig selv i et samarbejde med både danske og internationale virksomheder.

»Jeg er åben for lidt af hvert,« siger Caroline Wozniacki, der ikke vil afvise, at hun på et tidspunkt går aktivt ind i enten design- eller virksomhedsudvikling.

»Måske begge dele. Jeg har allerede mange planer, men jeg kan ikke rigtig tale konkret om det nu,« siger hun.

Caroline Wozniacki offentliggjorde sin beslutning om at indstille karrieren på amerikansk morgen-tv i december, men allerede under US Open i september gik der i tennisverdenen rygter om, at hun overvejede at spille sin sidste kamp ved dette års Australian Open.

JUST ANNOUNCED: Danish tennis player @CaroWozniacki will be playing her last tournament in 2020. https://t.co/NTv8XL3D7Y pic.twitter.com/fRahMedW9t — Good Morning America (@GMA) December 6, 2019

»Jeg har gjort mig masser af tanker om det gennem længere tid. Jeg kiggede bare på mit liv, på min karriere – og det føltes rigtigt. Af flere årsager. Jeg elsker sporten, jeg elsker alt det, den har givet mig, jeg elsker at konkurrere, men jeg er klar til at starte et nyt kapitel i mit liv. Fremadrettet er det stadig min intention at arbejde stenhårdt. Men det bliver uden for tennissporten,« siger Caroline Wozniacki, der fastslår, at der i tenniskarrieren ikke er en eneste beslutning, hun fortryder.

»Undervejs har jeg arbejdet hårdt for sagen. Ærlig talt føler jeg, at jeg har ofret mig maksimalt i at nå de mål, jeg satte mig. Det er ikke mindst derfor, jeg ser tilbage på en karriere, som jeg er stolt over,« siger Caroline Wozniacki.

De største resultater i karrieren er Australian Open-triumfen i 2018, sejren ved WTA Finals året før – og sammenlagt 71 uger på toppen af verdensranglisten i damesingle. Disse præstationer har betydet, at hun sammenlagt har indkasseret 35,2 mio. dollar (cirka 238 mio. danske kroner).

»Det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg spiller ikke for pengene,« fastslår Caroline Wozniacki med et bestemt ansigtsudtryk.